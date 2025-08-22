Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нарколог рассказал, по каким изменениям можно заподозрить алкоголизм
Ирина Безрукова продала платье из фильма, чтобы помочь больным народным артистам
Домашняя настойка из хрена и болгарского перца готовится за неделю на водке
Основные причины запаха гари салона и меры безопасности для водителей
Всероссийский форум Казачий кадровый резерв открылся в Солнечногорске
ТОП-3 главных угроз для авиации в 2025 году: кибератаки, дефицит деталей и кадров
Гидрофильное масло эффективнее растворяет стойкий солнцезащитный крем
Анна Курникова замечена в Майами: фанаты разглядели признаки возможной беременности
Кроссфит-тренировка Мерф вызывает перегрузку мышц — физиолог Гаффни

Рынок в ожидании: Пауэлл выступит на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле

Инвесторы ждут выступления главы ФРС Пауэлла: цены на золото незначительно снизились
1:41
Экономика

22 августа 2025 года отмечено небольшим снижением цен на золото из-за укрепления американского доллара.

Деньги и копилка
Фото: flickr.com by 401(K) 2012, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Деньги и копилка

Инвесторы ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле, которое может повлиять на дальнейшую денежно-кредитную политику.

Спотовые цены на золото упали на 0,3% и составили $3329,19 за унцию, а фьючерсы на золото с поставкой в декабре также снизились на 0,3%, достигнув $3372,10. Укрепление доллара сделало золото менее привлекательным для зарубежных покупателей.

В преддверии выступления Пауэлла инвесторы заметили, что представители ФРС не проявляют явного намерения снижать ставку в следующем месяце. Тем не менее, фьючерсные рынки указывают на 75%-ную вероятность понижения ставки на четверть пункта.

Также сообщается, что число заявок на пособие по безработице в США увеличилось до почти трехмесячного максимума, что создает дополнительное давление на рынки.

Кроме того, ситуация на Украине продолжает влиять на экономику, поскольку Россия требует нейтрального статуса Украины и отказа от планов вступления в НАТО.

Спотовые цены на серебро снизились на 0,4%, платина — на 0,6%, в то время как палладий подорожал на 0,2%, пишет Reuters.

Уточнения

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; дословно — «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой
Еда и рецепты
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой Аудио 
Океаническая акула требует зрительного контакта — инструкторы по дайвингу
Домашние животные
Океаническая акула требует зрительного контакта — инструкторы по дайвингу Аудио 
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Горячие точки
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи Видео 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Руки крепнут, спина шире, уверенность растёт: это упражнение меняет не только тело
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Последние материалы
Всероссийский форум Казачий кадровый резерв открылся в Солнечногорске
Гидрофильное масло эффективнее растворяет стойкий солнцезащитный крем
Анна Курникова замечена в Майами: фанаты разглядели признаки возможной беременности
Кроссфит-тренировка Мерф вызывает перегрузку мышц — физиолог Гаффни
Кальциевая подкормка в августе помогает остановить опадение плодов сливы
Охота на лебедей запрещена законом в России и ряде стран
Инвесторы ждут выступления главы ФРС Пауэлла: цены на золото незначительно снизились
Китайские учёные создали стекло, которое очищается от пыли электрическим полем
Диетолог А.Березников: переизбыток соли ускоряет формирование атеросклеротических бляшек
Гиды называют Ханский дворец в Бахчисарае сердцем истории Крыма
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.