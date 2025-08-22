Рынок в ожидании: Пауэлл выступит на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле

Инвесторы ждут выступления главы ФРС Пауэлла: цены на золото незначительно снизились

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

22 августа 2025 года отмечено небольшим снижением цен на золото из-за укрепления американского доллара.

Фото: flickr.com by 401(K) 2012, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Деньги и копилка

Инвесторы ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле, которое может повлиять на дальнейшую денежно-кредитную политику.

Спотовые цены на золото упали на 0,3% и составили $3329,19 за унцию, а фьючерсы на золото с поставкой в декабре также снизились на 0,3%, достигнув $3372,10. Укрепление доллара сделало золото менее привлекательным для зарубежных покупателей.

В преддверии выступления Пауэлла инвесторы заметили, что представители ФРС не проявляют явного намерения снижать ставку в следующем месяце. Тем не менее, фьючерсные рынки указывают на 75%-ную вероятность понижения ставки на четверть пункта.

Также сообщается, что число заявок на пособие по безработице в США увеличилось до почти трехмесячного максимума, что создает дополнительное давление на рынки.

Кроме того, ситуация на Украине продолжает влиять на экономику, поскольку Россия требует нейтрального статуса Украины и отказа от планов вступления в НАТО.

Спотовые цены на серебро снизились на 0,4%, платина — на 0,6%, в то время как палладий подорожал на 0,2%, пишет Reuters.

Уточнения

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; дословно — «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.