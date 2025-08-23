Работодателей могут обязать платить россиянам тринадцатую зарплату — подробности нового законопроекта

Гусев предложил закрепить тринадцатую зарплату для работников со стажем

Доходное неравенство в России продолжает расти: одни получают миллионы, а другие зарабатывают меньше прожиточного минимума.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ зарплата

Решить проблему можно с помощью ограничения доходов топ-менеджеров, считает зампред комитета Госдумы по контролю Михаил Гусев.

По словам парламентария, инфляция в последние годы "разогналась до небывалых высот". При этом реальные доходы россиян не успевают за ростом цен. Повышение заработной платы происходит не пропорционально, что ведёт к углублению разрыва между богатыми и бедными.

Гусев подчеркнул, что нужно пересмотреть соотношение оплаты труда руководителей и подчинённых. Один из законопроектов предлагает установить ограничение: самая высокая зарплата в компании не может превышать самую низкую более чем в пять раз, пишет ОСН.

Ещё один законопроект касается стимулирования работников. Он предусматривает, что сотрудники, проработавшие в организации более пяти лет, должны получать обязательную тринадцатую зарплату. По мнению автора инициативы, это станет дополнительным способом поддержать лояльных работников.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.

