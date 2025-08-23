Эти ошибки могут лишить вас субсидий на оплату ЖКХ

Эксперт Чуркин: льготы на оплату ЖКУ могут аннулировать при наличии задолженности

Юристы напомнили, что в России действуют два основных вида помощи при оплате коммунальных услуг: льготы (скидки для определённых категорий граждан) и субсидии (временная поддержка на основе дохода семьи). Но существуют ситуации, когда право на эти меры поддержки может быть утрачено.

Адвокат Екатерина Тютюнникова пояснила, что если родители и дети зарегистрированы по разным адресам или в разных регионах, то региональные органы могут отказать в признании семьи многодетной и лишить её льгот. Федеральный закон учитывает только количество детей, однако регионы нередко вводят дополнительные требования к совместному проживанию и регистрации.

Если семья сдает квартиру неофициально, доход от аренды не отражается, и субсидии сохраняются. Но при выявлении факта сдачи жилья (например, по жалобам соседей) соцзащита вправе отменить субсидию и потребовать вернуть деньги. При этом четких правил доказательства такого дохода в законе нет, поэтому решения могут приниматься произвольно.

Кроме того, при договоре пожизненного содержания с иждивением право собственности на жильё переходит другому человеку, и все льготы или субсидии, связанные с этим имуществом, прекращают действовать, пишет РИА Новости.

Гендиректор УК "Эксжил" Дмитрий Чуркин отметил, что субсидии могут аннулировать при наличии задолженности за прошлый месяц. Сейчас счета нужно оплачивать до 10 числа следующего месяца, а с 2026 года срок продлят до 15-го. Если долг спорный, специалисты советуют заключить соглашение о его реструктуризации и предоставить документы в расчётный центр — это поможет сохранить право на субсидию.

