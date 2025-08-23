Свой колодец на даче? За нарушение правил можно получить штраф в полмиллиона

Роскачество напомнило о штрафах за неправильное обустройство скважин на даче

Эксперты Роскачества напомнили в беседе с RT, что бурение и использование скважины или колодца на участке возможно только при соблюдении установленных норм. В противном случае владельцам грозят серьезные штрафы.

Скважину можно обустроить без получения лицензии, если:

работы не связаны со взрывными методами,

водоносный горизонт не используется для централизованного водоснабжения и расположен выше таких источников,

вода добывается исключительно для личных нужд.

При этом суточный объем не должен превышать 100 кубометров.

Скважину необходимо размещать не ближе 50 метров от туалетов, выгребных ям, канализационных сооружений и складов с удобрениями.

Эксперты советуют избегать сырых и затопляемых мест. Готовую скважину важно герметизировать и оборудовать сливом.

Уточнения

Коло́дец — гидротехническое сооружение для добывания и получения подземных вод из первого от поверхности безнапорного водоносного пласта, обычно представляющее собой шахту квадратного (или круглого) сечения.

