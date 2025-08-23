Свой колодец на даче? За нарушение правил можно получить штраф в полмиллиона

Эксперты Роскачества напомнили в беседе с RT, что бурение и использование скважины или колодца на участке возможно только при соблюдении установленных норм. В противном случае владельцам грозят серьезные штрафы.
Скважину можно обустроить без получения лицензии, если:
При этом суточный объем не должен превышать 100 кубометров.
Скважину необходимо размещать не ближе 50 метров от туалетов, выгребных ям, канализационных сооружений и складов с удобрениями.
Эксперты советуют избегать сырых и затопляемых мест. Готовую скважину важно герметизировать и оборудовать сливом.
Коло́дец — гидротехническое сооружение для добывания и получения подземных вод из первого от поверхности безнапорного водоносного пласта, обычно представляющее собой шахту квадратного (или круглого) сечения.
