За красивый вид из окна придётся платить: что грозит за самовольное остекление балкона

Россиянам напомнили о рисках при самостоятельной обшивке или остеклении балкона. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с "Москва 24" подчеркнул, что подобные действия считаются нарушением.
По Кодексу об административных правонарушениях, штраф для граждан составляет до 2,5 тысячи рублей. Должностные лица могут заплатить до 5 тысяч, а организации — от 40 до 50 тысяч рублей.
Фасад многоквартирного дома является общедомовым имуществом. Любые его изменения должны соответствовать правовым нормам и проектным решениям.
Несогласованное остекление нарушает единый архитектурный облик и может создавать угрозу для жильцов и прохожих.
Балко́н (итал. balcone от лат. balcus «балка») в архитектуре — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа.
