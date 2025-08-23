За красивый вид из окна придётся платить: что грозит за самовольное остекление балкона

За самовольное остекление балкона россиянам грозит штраф до 50 тысяч рублей

Россиянам напомнили о рисках при самостоятельной обшивке или остеклении балкона. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с "Москва 24" подчеркнул, что подобные действия считаются нарушением.

По Кодексу об административных правонарушениях, штраф для граждан составляет до 2,5 тысячи рублей. Должностные лица могут заплатить до 5 тысяч, а организации — от 40 до 50 тысяч рублей.

Фасад многоквартирного дома является общедомовым имуществом. Любые его изменения должны соответствовать правовым нормам и проектным решениям.

Несогласованное остекление нарушает единый архитектурный облик и может создавать угрозу для жильцов и прохожих.

