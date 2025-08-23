Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дизайнеры назвали шесть цветов, которые делают интерьер уютным
Посадка чеснока осенью в средней полосе России для хорошей зимовки
Новый подход в косметологии: жир помогает против морщин, сухости и потери объёма
Вейпы представляют угрозу: американские учёные обнаружили грибки
Кушанашвили обвинил Татьяну Буланову в непрофессионализме
Французский актёр Сами Насери снялся в рекламе в Дагестане
Лечебный период картофеля в сентябре: агрономы назвали условия хранения урожая
Лимон и ментол отпугивают кошек от столов и другой мебели
Туризм приносит проблемы: 10-кратное увеличение загрязнения в Антарктике

Особые пенсии: сколько получают бывшие чиновники в России

Средняя пенсия федеральных госслужащих в России достигла 36,2 тысячи рублей
0:53
Экономика

Федеральные государственные гражданские служащие получают в среднем 36,2 тысячи рублей пенсии в месяц. Такие данные приводит Социальный фонд РФ по состоянию на 1 июля этого года.

Российские рубли
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Российские рубли

По информации фонда, численность пенсионеров-госслужащих в стране составляет около 95,6 тысячи человек.

При этом те, кто продолжает работать после выхода на пенсию, получают еще больше — в среднем 37 058 рублей ежемесячно, пишет РИА "Новости"

Депутат Госдумы Алексей Говырин в августе сообщил, что средний размер пенсии по России составляет примерно 23,5 тысячи рублей.

Таким образом, выплаты госслужащим оказываются почти в полтора раза выше среднестатистического уровня.

Уточнения

Пе́нсия — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
В Испании на берег вынесло редкого и опасного моллюска Glaucus atlanticus
Домашние животные
В Испании на берег вынесло редкого и опасного моллюска Glaucus atlanticus Аудио 
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года
Авто
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года Аудио 
Кинологи: крик и наказание едой являются главными причинами обиды у собак
Домашние животные
Кинологи: крик и наказание едой являются главными причинами обиды у собак Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
Последние материалы
Кушанашвили обвинил Татьяну Буланову в непрофессионализме
Французский актёр Сами Насери снялся в рекламе в Дагестане
Лечебный период картофеля в сентябре: агрономы назвали условия хранения урожая
Лимон и ментол отпугивают кошек от столов и другой мебели
Туризм приносит проблемы: 10-кратное увеличение загрязнения в Антарктике
На перевале Дятлова и Медведицкой гряде зафиксированы новые случаи пропажи людей
Секрет быстрого набора мышечной массы — сывороточный протеин
Средняя пенсия федеральных госслужащих в России достигла 36,2 тысячи рублей
Повар советует: обработка рук мукой или водой решает проблему липкого теста
Дизайнеры назвали простые способы обновить кухню за выходные
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.