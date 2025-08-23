Особые пенсии: сколько получают бывшие чиновники в России

Федеральные государственные гражданские служащие получают в среднем 36,2 тысячи рублей пенсии в месяц. Такие данные приводит Социальный фонд РФ по состоянию на 1 июля этого года.
По информации фонда, численность пенсионеров-госслужащих в стране составляет около 95,6 тысячи человек.
При этом те, кто продолжает работать после выхода на пенсию, получают еще больше — в среднем 37 058 рублей ежемесячно, пишет РИА "Новости"
Депутат Госдумы Алексей Говырин в августе сообщил, что средний размер пенсии по России составляет примерно 23,5 тысячи рублей.
Таким образом, выплаты госслужащим оказываются почти в полтора раза выше среднестатистического уровня.
Пе́нсия — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
