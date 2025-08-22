Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Срочное заявление Марко Рубио: выдача виз водителям-мигрантам грузовиков приостановлена

Марко Рубио: выдача водительских удостоверений мигрантам создаёт угрозу безопасности США
Экономика

Госсекретарь США Марко Рубио активно борется с проблемой выдачи водительских удостоверений для коммерческого транспорта (CDL) лицам без законного постоянного проживания.

По его мнению, это превратило американские дороги в серьезную угрозу общественной и национальной безопасности. В текущем году участились трагические случаи гибели американцев по вине мигрантов, зачастую не владеющих английским языком, управляющих многотонными грузовиками, передает Zero Hedge.

Рубио подчеркивает, что эти водители не должны были быть допущены к управлению транспортом, но получили такую возможность благодаря лояльной политике штатов-убежищ, выдающих водительские права без должной проверки. Он критикует администрацию Байдена-Харрис за то, что десятки тысяч мигрантов, многие из которых не способны понимать дорожные знаки на английском языке, получили доступ к сфере грузоперевозок.

"Мы немедленно приостанавливаем выдачу рабочих виз для водителей коммерческих грузовиков," — заявил Рубио в четверг.

Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ. Как правило, под визой понимается фактическое разрешение иностранцу на въезд на территорию другого государства. Однако существуют также «выездные» визы, дающие право на выезд из страны.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
