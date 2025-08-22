Китай контролирует рынок кобальта, а США спешат купить его на $500 млн

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Министерство обороны США заявило о срочных закупках кобальта — Zero Hedge
1:30
Экономика

В настоящее время Китай является лидером в глобальном секторе редкоземельных элементов, контролируя, в том числе, процессы переработки кобальта, необходимого для производства аккумуляторов, и обладает значительными стратегическими резервами.

Флаг США
Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг США

Управление цепочками поставок министерства обороны США, ответственное за координацию, закупку и хранение ключевых материалов — от редкоземельных минералов до компонентов для военной авиации, впервые за последние десятилетия планирует приобрести крупные объемы кобальта, учитывая нарастающую геополитическую напряженность, которая может привести к дестабилизации глобальных цепочек поставок. Это происходит параллельно с усилиями США по развитию внутреннего производства редкоземельных металлов с целью уменьшения зависимости от Китая и России.

Согласно информации, размещенной на сайте Системы управления контрактами (SAM), Агентство материально-технического обеспечения министерства обороны США (DLA) опубликовало запрос на закупку кобальтовых катодов/дисков — листов металлического кобальта, предназначенных для хранения, — на общую сумму до 500 миллионов долларов (что соответствует примерно 7500 тоннам) промышленного металла, используемого в широком спектре оборонных применений, включая турбины авиационных двигателей, бронебойные боеприпасы и высокопроизводительные постоянные магниты в ракетах, пишет Zero Hedge.

Уточнения

Катод (от греч. κάθοδος «ход вниз; возвращение») — электрод электронного или электротехнического прибора или устройства, характеризующийся тем, что движение электронов во внешней цепи направлено к нему.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
