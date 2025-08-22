Скрытые платежи Wildberries: что происходит с ценами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:24
Экономика

Wildberries начала активно взимать плату за доставку заказов до пунктов выдачи (ПВЗ), и этот дополнительный платеж никак не зависит от процента выкупа заказов.

Онлайн-покупки
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Онлайн-покупки

Об этом стали сообщать участники Telegram-чата продавцов маркетплейсов в июле.

Проверка ситуации

Корреспондент "Ведомостей" решил разобраться в ситуации, протестировав два разных аккаунта: один с нулевым процентом выкупа и другой с высоким — более 70%. Результаты показали, что стоимость товара вдруг увеличивалась при добавлении в корзину, при этом в карточке товара отображалась меньшая цена.

Непонятная накрутка

Дополнительная плата за доставку не выделяется как отдельная услуга — она просто добавляется к итоговой цене товара, что вводит клиентов в заблуждение. Один из пользователей Telegram-чата (в котором около 3000 участников) описал ситуацию так:

"Сумма нефиксированная, на каждую единицу в заказе, огромный разброс для товаров одной категории с одного склада, в чеке не отражается как услуга доставки".

Проблемы с отказом от заказа

В случае, если клиент решает отказаться от выкупа, ему могут списать средства с баланса или карты, и такое списание может происходить не сразу. Это вызывает недовольство у покупателей и продавцов.

Уточнения


 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
