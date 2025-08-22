Скрытые платежи Wildberries: что происходит с ценами

Wildberries: новые правила доставки влияют на цены

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Wildberries начала активно взимать плату за доставку заказов до пунктов выдачи (ПВЗ), и этот дополнительный платеж никак не зависит от процента выкупа заказов.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Онлайн-покупки

Об этом стали сообщать участники Telegram-чата продавцов маркетплейсов в июле.

Проверка ситуации

Корреспондент "Ведомостей" решил разобраться в ситуации, протестировав два разных аккаунта: один с нулевым процентом выкупа и другой с высоким — более 70%. Результаты показали, что стоимость товара вдруг увеличивалась при добавлении в корзину, при этом в карточке товара отображалась меньшая цена.

Непонятная накрутка

Дополнительная плата за доставку не выделяется как отдельная услуга — она просто добавляется к итоговой цене товара, что вводит клиентов в заблуждение. Один из пользователей Telegram-чата (в котором около 3000 участников) описал ситуацию так:

"Сумма нефиксированная, на каждую единицу в заказе, огромный разброс для товаров одной категории с одного склада, в чеке не отражается как услуга доставки".

Проблемы с отказом от заказа

В случае, если клиент решает отказаться от выкупа, ему могут списать средства с баланса или карты, и такое списание может происходить не сразу. Это вызывает недовольство у покупателей и продавцов.

Уточнения

Покупа́тель — человек (в т. ч. физическое лицо) или организация (в т. ч. юридическое лицо), осуществляющее оплату деньгами (или иным способом; см. бартер) и являющееся приобретателем товара или услуги.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.