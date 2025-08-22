Китайские гурманы выбирают: почему российское вино покоряет рынок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Таможенное управление Китая: импорт российского вина вырос в 2 раза
Экономика

В период с января по июль текущего года Китай продемонстрировал почти двукратный рост импорта вина из России. 

Вино
Фото: flickr.com by Patrick Kennedy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вино

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, импорт вина из РФ составил 1,308 миллиона долларов, в то время как за аналогичный период предыдущего года этот показатель был равен 713,4 тысячам долларов. Однако в июле текущего года закупки снизились до 97 тысяч долларов, что меньше 111,8 тысяч долларов в июле прошлого года и 124,7 тысяч долларов в июне текущего года. Наибольший объем импорта пришелся на апрель, когда в Китай было ввезено российского вина на сумму 444,7 тысячи долларов.

В общей сложности за семь месяцев Китай импортировал вино из 60 стран (против 50 годом ранее). Лидирующие позиции занимают ведущие мировые производители: Австралия (366,5 миллиона долларов), Франция (242,8 миллиона долларов), Чили (88,4 миллиона долларов), Италия (59,9 миллиона долларов) и Испания (24,1 миллиона долларов).

Согласно стратегии "Агроэкспорта", Китай, входящий в число крупнейших потребителей вина в мире (9-е место), является приоритетным направлением для экспорта российской винодельческой продукции. Импорт обеспечивает 51% спроса на вино в Китае, и эта доля, как ожидается, вырастет до 60%. Опросы показывают, что китайские потребители оценивают качество российского вина как сравнимое с австралийским, но при этом отмечают его более привлекательную цену, пишет "Интерфакс".

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
