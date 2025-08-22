Тарифная война наоборот: ЕС снимает пошлины, а США повышают их

Евросоюз и США объявили о новом рамочном соглашении, которое меняет правила взаимной торговли. Брюссель согласился отменить тарифы на все промышленные товары из Америки, а Вашингтон ввёл 15-процентный тариф на европейский экспорт.
Согласно совместному заявлению, ЕС полностью отменяет пошлины на промышленный экспорт США. Кроме того, европейская сторона предоставит особые условия для поставок некоторых морепродуктов и сельхозпродукции.
Американская сторона, напротив, вводит 15-процентный тариф на ввоз европейских автомобилей, фармацевтической продукции и ряда других товаров. В Белом доме ранее предупреждали, что ставка может вырасти до 30%, если соглашение не будет подписано в срок.
Переговоры прошли в июле в Шотландии — в них участвовали президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Тогда лидеры договорились о параметрах сделки, призванной сбалансировать торговые отношения, но не исключили рисков дальнейшего усиления тарифной войны.
