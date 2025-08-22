Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тарифная война наоборот: ЕС снимает пошлины, а США повышают их

Евросоюз отменит пошлины на все промышленные товары из США
Экономика

Евросоюз и США объявили о новом рамочном соглашении, которое меняет правила взаимной торговли. Брюссель согласился отменить тарифы на все промышленные товары из Америки, а Вашингтон ввёл 15-процентный тариф на европейский экспорт.

Европейский союз
Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Европейский союз

Согласно совместному заявлению, ЕС полностью отменяет пошлины на промышленный экспорт США. Кроме того, европейская сторона предоставит особые условия для поставок некоторых морепродуктов и сельхозпродукции.

Американская сторона, напротив, вводит 15-процентный тариф на ввоз европейских автомобилей, фармацевтической продукции и ряда других товаров. В Белом доме ранее предупреждали, что ставка может вырасти до 30%, если соглашение не будет подписано в срок.

Переговоры прошли в июле в Шотландии — в них участвовали президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Тогда лидеры договорились о параметрах сделки, призванной сбалансировать торговые отношения, но не исключили рисков дальнейшего усиления тарифной войны.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
