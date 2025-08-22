Российские лайнеры обгоняют: серийное производство начнётся в сроки, которые считались невозможными

Ростех: российские самолёты МС-21, SJ-100 и Ил-114 выйдут на рынок в 2026 году

Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что российские проекты в гражданском авиастроении развиваются быстрее, чем у зарубежных конкурентов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ самолет

В интервью РИА Новости он отметил, что обычно разработка лайнера занимает 10-15 лет, однако отечественные самолёты подходят к серийному производству значительно оперативнее.

По словам главы корпорации, уже в этом году должны завершиться испытания SJ-100 и Ил-114-300, а в следующем — сертификационные работы по МС-21. Все три модели планируют передать авиакомпаниям в 2026 году.

Ранее Чемезов обсуждал перспективы гражданских самолётов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Тогда он подтвердил, что серийное производство МС-21 стартует в 2026 году, а вместе с ним и поставки других моделей.

Уточнения

Госуда́рственная корпора́ция «Росте́х» — российская государственная корпорация, созданная в конце 2007 года для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения.



