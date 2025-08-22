Рыбаки ликуют: квоту на вылов сельди увеличили

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Росрыболовство: квоты на вылов сельди выросли
0:55
Экономика

По Западно-Беринговоморской зоне вновь принято решение об увеличении допустимого объема вылова (РВ) тихоокеанской сельди для промышленного использования. На этот раз квота выросла на 30 тысяч тонн.

Маринованная сельдь
Фото: flickr.com by Lars Plougmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Маринованная сельдь

Стоит отметить, что ранее в данном районе уже наблюдалось подобное увеличение РВ сельди, примерно на аналогичную величину. Пресс-служба Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства сообщила Fishnews, что текущее решение об очередном увеличении было принято бюро Отраслевого совета по прогнозированию промысла при Росрыболовстве.

В результате, рекомендованный объем освоения сельди в Западно-Беринговоморской зоне достиг 143,5 тыс. тонн, что на 30 тыс. тонн больше предыдущего показателя в 113,5 тыс. тонн.

Уточнения

Квота (лат. quota) — норма, доля или часть чего-либо допускаемого в рамках возможных соглашений и договоров.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
