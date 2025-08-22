Бензиновый лимит в Сахалинской области: в одни руки выдают 10 литров — и вот почему

В Сахалинской области установили лимит 10 литров бензина до прибытия новых партий

В Курильском районе Сахалинской области введены ограничения на продажу топлива для населения. С 20 августа на автозаправках будут отпускать не более 10 литров бензина АИ-92 в одни руки, сообщает Sakh. Online.

Администрация района подчеркнула, что меры необходимы для гарантированного обеспечения топливом транспорта экстренных и специальных служб, а также компаний, отвечающих за жизнедеятельность территории.

Ограничения обещают снять после прибытия новых партий топлива.

С аналогичными трудностями уже столкнулись Приморский край, Крым и Запорожская область. В Забайкальском крае СМИ сообщали о полном отсутствии бензина АИ-95 в Краснокаменске: на заправках его купить невозможно.

