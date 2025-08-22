Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Максим Виторган собрал вместе своих сыновей от двух браков
Дизайнеры назвали приёмы для добавления цвета в пастельный интерьер
Учёные рассматривают строительство космического лифта на основе нанотрубок
В России отреагировали на прекращение поставок нефти в Венгрию на фоне атак ВСУ
Резиновые сапоги стали модным аксессуаром и обязательным элементом летнего гардероба
Мох появляется в саду из-за влажности, тени и кислой почвы
Автоэксперт Амосов напомнил о допустимых нормах тонировки стекол в России
Укус осы у собаки или кошки проходит за 24–48 часов — при отсутствии осложнений

Бензиновый лимит в Сахалинской области: в одни руки выдают 10 литров — и вот почему

В Сахалинской области установили лимит 10 литров бензина до прибытия новых партий
0:50
Экономика

В Курильском районе Сахалинской области введены ограничения на продажу топлива для населения. С 20 августа на автозаправках будут отпускать не более 10 литров бензина АИ-92 в одни руки, сообщает Sakh. Online.

АЗС
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
АЗС

Администрация района подчеркнула, что меры необходимы для гарантированного обеспечения топливом транспорта экстренных и специальных служб, а также компаний, отвечающих за жизнедеятельность территории.

Ограничения обещают снять после прибытия новых партий топлива.

С аналогичными трудностями уже столкнулись Приморский край, Крым и Запорожская область. В Забайкальском крае СМИ сообщали о полном отсутствии бензина АИ-95 в Краснокаменске: на заправках его купить невозможно.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. Теплотворная способность около 10 600 ккал/кг (44,4 МДж/кг, 32,7 МДж/литр). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Рецепт баклажанов "как грибы" на сковороде: блюдо готово за 20 минут
Еда и рецепты
Рецепт баклажанов "как грибы" на сковороде: блюдо готово за 20 минут Аудио 
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет
Еда и рецепты
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Кучеров Яр: 150 российских бойцов совершили невозможное, перемолов элитные части ВСУ
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Последние материалы
Укус осы у собаки или кошки проходит за 24–48 часов — при отсутствии осложнений
Аквафитнес помогает похудеть и развивает выносливость — мнение специалистов
Летом-2025 на туристах в Абхазии, Крыму и Сочи зарабатываются миллионы
Как открыть для себя Венгрию за пределами Будапешта
Исследование Nature Communications: у младших детей слабее развиты эмоциональные ассоциации
Союз торговых центров: IKEA не вернётся в Россию в ближайшие три года
Горло, насморк и температура: летний вирус пришел на курорты и в мегаполисы
Кулинары поделились рецептом воздушного манника без грамма муки
Агрономы назвали главную ошибку садоводов в борьбе с плодовой гнилью
Потолки выше 3 метров нарушают пропорции в детских комнатах и маленьких квартирах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.