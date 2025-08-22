Шведы настроены негативно: IKEA ушла из России надолго

Союз торговых центров: IKEA не вернётся в Россию в ближайшие три года

Шведская компания IKEA, покинувшая российский рынок в 2022 году, не рассматривает возможность возвращения в страну в обозримом будущем. Такой прогноз сделал президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

По словам Шакирова, компания покинула рынок резко — оставив магазины с товаром и оборудованием.

"Я не верю в возвращение IKEA в горизонте трёх лет", — подчеркнул он.

Вице-президент Союза ТЦ Павел Люлин уточнил, что арендуемые ранее площади уже заняты новыми игроками. Ретейлеры и владельцы торговых центров делают ставку на диверсификацию и замену западных брендов локальными, пишет РИА "Новости".

Освободившиеся пространства активно осваиваются: где-то открываются склады и пункты выдачи экспресс-доставки, где-то — фитнес-клубы, детские зоны и российские мебельные магазины. Это позволяет торговым центрам оставаться устойчивыми и привлекать посетителей.

