Возвращение Chevron: почему США вновь открыли двери венесуэльской нефти

Reuters: США возобновили импорт нефти из Венесуэлы после выдачи лицензии Chevron

Соединенные Штаты вновь начали закупать нефть у Венесуэлы после того, как компания Chevron получила лицензию на продолжение работы в этой стране.

Разрешение было выдано Минфином США месяц назад и стало сигналом смягчения ограничений.

Американская компания получила ограниченную лицензию, которая позволяет вести совместные проекты с государственной PDVSA и поставлять нефть в США. До этого экспорт был заморожен на три месяца.

Суда Mediterranean Voyager и Canopus Voyager загрузили нефть марок Boscan и Hamaca в Венесуэле и направились в США. Разгрузка ожидается в портах Порт-Артура (Техас) и Нового Орлеана (Луизиана), пишет Reuters.

В ближайшее время Венесуэлу покинут еще два танкера Chevron. Это подтверждает планы компании активно наращивать поставки на американский рынок, несмотря на сохраняющиеся ограничения.

