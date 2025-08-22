Соединенные Штаты вновь начали закупать нефть у Венесуэлы после того, как компания Chevron получила лицензию на продолжение работы в этой стране.
Разрешение было выдано Минфином США месяц назад и стало сигналом смягчения ограничений.
Американская компания получила ограниченную лицензию, которая позволяет вести совместные проекты с государственной PDVSA и поставлять нефть в США. До этого экспорт был заморожен на три месяца.
Суда Mediterranean Voyager и Canopus Voyager загрузили нефть марок Boscan и Hamaca в Венесуэле и направились в США. Разгрузка ожидается в портах Порт-Артура (Техас) и Нового Орлеана (Луизиана), пишет Reuters.
В ближайшее время Венесуэлу покинут еще два танкера Chevron. Это подтверждает планы компании активно наращивать поставки на американский рынок, несмотря на сохраняющиеся ограничения.
Венесуэ́ла — государство на севере Южной Америки. Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере, граничит с Гайаной на востоке, Бразилией — на юге и Колумбией — на западе.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.