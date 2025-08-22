Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Возвращение Chevron: почему США вновь открыли двери венесуэльской нефти

Reuters: США возобновили импорт нефти из Венесуэлы после выдачи лицензии Chevron
0:58
Экономика

Соединенные Штаты вновь начали закупать нефть у Венесуэлы после того, как компания Chevron получила лицензию на продолжение работы в этой стране.

Добыча нефти
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Добыча нефти

Разрешение было выдано Минфином США месяц назад и стало сигналом смягчения ограничений.

Американская компания получила ограниченную лицензию, которая позволяет вести совместные проекты с государственной PDVSA и поставлять нефть в США. До этого экспорт был заморожен на три месяца.

Суда Mediterranean Voyager и Canopus Voyager загрузили нефть марок Boscan и Hamaca в Венесуэле и направились в США. Разгрузка ожидается в портах Порт-Артура (Техас) и Нового Орлеана (Луизиана), пишет Reuters.

В ближайшее время Венесуэлу покинут еще два танкера Chevron. Это подтверждает планы компании активно наращивать поставки на американский рынок, несмотря на сохраняющиеся ограничения.

Уточнения

Венесуэ́ла — государство на севере Южной Америки. Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере, граничит с Гайаной на востоке, Бразилией — на юге и Колумбией — на западе.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
