Снять деньги и не попасть в ловушку: 9 признаков, которые заставят банк блокировать ваш банкомат

ЦБ: снятие наличных будет контролироваться с 1 сентября
Экономика

Начиная с 1 сентября, финансовые учреждения, выпустившие дебетовые или кредитные карты, должны будут контролировать операции по снятию наличных в банкоматах на предмет признаков мошеннической активности, как заявили в Центробанке.

Человек засовывает карту в банкомат
Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Человек засовывает карту в банкомат

Специалисты регулятора определили девять индикаторов, указывающих на то, что клиент может снимать средства, находясь под давлением злоумышленников.

Среди них:

  • необычное время совершения операции;
  • нестандартный размер снимаемой суммы;
  • запрос на выдачу денег методом, который ранее не использовался клиентом;
  • интенсивные телефонные разговоры в течение шести часов до снятия;
  • обналичивание средств в течение 24 часов после оформления кредита или увеличения кредитного лимита;
  • перевод более 200 тысяч рублей на счет в другом банке;
  • изменение номера телефона для авторизации в онлайн-банке.

При обнаружении хотя бы одного из этих признаков, банк будет обязан проинформировать клиента о потенциальной угрозе и временно ограничить выдачу наличных до 50 тысяч рублей в сутки на срок до 48 часов. Для снятия более крупной суммы клиенту потребуется обратиться в отделение банка. Метод уведомления клиента определяется условиями договора, обычно это SMS-сообщение или push-уведомление, как пояснили в ЦБ, пишет "Интерфакс".

Уточнения

Банкома́т (от слов «банковский автомат», иногда ATM от англ. automated teller machine) — аппарат для выдачи и приёма денег, а также оплаты услуг и погашения кредитов без участия сотрудника банка, с использованием банковских карт.
 

