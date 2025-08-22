Снять деньги и не попасть в ловушку: 9 признаков, которые заставят банк блокировать ваш банкомат

Начиная с 1 сентября, финансовые учреждения, выпустившие дебетовые или кредитные карты, должны будут контролировать операции по снятию наличных в банкоматах на предмет признаков мошеннической активности, как заявили в Центробанке.
Специалисты регулятора определили девять индикаторов, указывающих на то, что клиент может снимать средства, находясь под давлением злоумышленников.
Среди них:
При обнаружении хотя бы одного из этих признаков, банк будет обязан проинформировать клиента о потенциальной угрозе и временно ограничить выдачу наличных до 50 тысяч рублей в сутки на срок до 48 часов. Для снятия более крупной суммы клиенту потребуется обратиться в отделение банка. Метод уведомления клиента определяется условиями договора, обычно это SMS-сообщение или push-уведомление, как пояснили в ЦБ, пишет "Интерфакс".
