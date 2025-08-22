Продажа табака на остановках под прицелом: чего ждать курильщикам

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:27
Экономика

Правительственная комиссия по законотворчеству в целом одобрила предложение о запрете реализации табачных изделий в местах ожидания общественного транспорта.

Остановка
Фото: commons.wikimedia.org by bkdrf.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Остановка

 Данный законопроект подразумевает внесение поправок в закон, направленный на защиту здоровья граждан от вредного воздействия табачного дыма и последствий употребления табака и никотиносодержащих продуктов.

Законопроект, предложенный думой Хабаровского края, был представлен на рассмотрение в Государственную Думу в мае 2025 года. Действующее законодательство уже ограничивает розничную продажу табачной и никотиновой продукции во всех видах общественного транспорта, а также на территориях и в зданиях вокзалов, аэропортов и портов, как указано в пояснительной записке к документу. Расширение этого запрета на остановочные пункты рассматривается как последовательный шаг в рамках стратегии по снижению негативного воздействия и потребления табака.

 Законопроект не предусматривает исключений для случаев, когда точка продажи табака и никотиносодержащей продукции на остановке является единственной в населенном пункте. Правительство рекомендовало доработать законопроект с учетом этого аспекта. Ожидается, что в случае принятия, новые нормы вступят в силу с 1 марта 2026 года, пишут "Ведомости".

Уточнения

Страте́гия (др.-греч. στρατηγία — иску́сство полково́дца) — общий, недетализированный план, охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели, в военном деле, позднее вообще какой-либо деятельности человека.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
