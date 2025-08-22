Продажа табака на остановках под прицелом: чего ждать курильщикам

Правительственная комиссия по законотворчеству в целом одобрила предложение о запрете реализации табачных изделий в местах ожидания общественного транспорта.
Данный законопроект подразумевает внесение поправок в закон, направленный на защиту здоровья граждан от вредного воздействия табачного дыма и последствий употребления табака и никотиносодержащих продуктов.
Законопроект, предложенный думой Хабаровского края, был представлен на рассмотрение в Государственную Думу в мае 2025 года. Действующее законодательство уже ограничивает розничную продажу табачной и никотиновой продукции во всех видах общественного транспорта, а также на территориях и в зданиях вокзалов, аэропортов и портов, как указано в пояснительной записке к документу. Расширение этого запрета на остановочные пункты рассматривается как последовательный шаг в рамках стратегии по снижению негативного воздействия и потребления табака.
Законопроект не предусматривает исключений для случаев, когда точка продажи табака и никотиносодержащей продукции на остановке является единственной в населенном пункте. Правительство рекомендовало доработать законопроект с учетом этого аспекта. Ожидается, что в случае принятия, новые нормы вступят в силу с 1 марта 2026 года, пишут "Ведомости".
