Дорожать будет всегда: как выбрать квартиру, которая принесёт прибыль

Экономика

По данным Национальной ассоциации риелторов (NAR), в I квартале 2025 года наблюдается увеличение спроса на многоквартирные дома, особенно в мегаполисах с высоким уровнем арендной платы.

Просмотр квартиры перед покупкой
Фото: Designed be Freepik by drazenzigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Просмотр квартиры перед покупкой

Согласно последнему исследованию Аналитического центра НАФИ, при выборе нового жилья россиян больше привлекают развитая инфраструктура (51%) и транспортная доступность (50%) и в меньшей степени — архитектурные решения (6%). 

В последнее время многие девелоперы реализуют такие проекты с учетом концепции 15-минутного города, предложенной адъюнкт-профессором бизнес-школы Университета Сорбонны в Париже Карлосом Морено. Его идея была изрядно переработана в пользу современного покупателя. Сейчас вместе с ключами от квартиры последний получает не только объекты бытовой, социальной и коммерческой инфраструктуры, расположенные в пешей доступности от дома, но и полноценный новый район в придачу с однородной социальной средой и решениями, помогающими поддерживать добрососедство. Интерес к таким жилым проектам подтвердили "ДП" в компании "Брусника".

Следует отдавать предпочтение проектам, которые реализуют стабильные застройщики. Во-вторых, если речь идет о новых районах, необходимо обращать внимание на создание важной для жизни инфраструктуры одновременно с новой застройкой. Квартиры в таких кварталах, уверены риелторы, будут востребованы как для личного проживания, так и для сдачи в аренду и сохранят свою ликвидность, даже если экономическая ситуация ухудшится. Но главное, со временем, они продолжат дорожать, а значит, вложенные в недвижимость средства будут работать, пишет DP.RU.

Уточнения

Девелопер — предприниматель, занимающийся созданием новых объектов недвижимости.
 

Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
