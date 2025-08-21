Китай открывает двери для российского мёда: +1 компания получила зелёный свет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Россельхознадзор добился увеличения числа российских медовых компаний, допущенных к экспорту в Китай. Теперь предприятие из Алтайского края также сможет поставлять свою продукцию.

Мёд
Фото: commons.wikimedia.org by NikolaSkuridin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мёд

Как сообщает официальный сайт ведомства, Главное таможенное управление КНР расширило список одобренных российских экспортеров меда благодаря усилиям Россельхознадзора по открытию новых рынков. В этот перечень включено ООО "Экспорт Алтайского меда", расположенное в Алтайском крае.

На данный момент 28 российских производителей имеют возможность экспортировать натуральный мед в Китай.

Ведомство продолжает работу над увеличением числа отечественных организаций, имеющих право на экспорт в данную страну, пишет "Агроэксперт".

Перед отправкой в Китай вся продукция пчеловодства проходит обязательную проверку на соответствие требованиям безопасности страны-импортера, включая лабораторные испытания, проводимые в аккредитованной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ", подведомственном Россельхознадзору.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

