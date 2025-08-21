Китай открывает двери для российского мёда: +1 компания получила зелёный свет

Россельхознадзор добился увеличения числа российских медовых компаний, допущенных к экспорту в Китай. Теперь предприятие из Алтайского края также сможет поставлять свою продукцию.
Как сообщает официальный сайт ведомства, Главное таможенное управление КНР расширило список одобренных российских экспортеров меда благодаря усилиям Россельхознадзора по открытию новых рынков. В этот перечень включено ООО "Экспорт Алтайского меда", расположенное в Алтайском крае.
На данный момент 28 российских производителей имеют возможность экспортировать натуральный мед в Китай.
Ведомство продолжает работу над увеличением числа отечественных организаций, имеющих право на экспорт в данную страну, пишет "Агроэксперт".
Перед отправкой в Китай вся продукция пчеловодства проходит обязательную проверку на соответствие требованиям безопасности страны-импортера, включая лабораторные испытания, проводимые в аккредитованной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ", подведомственном Россельхознадзору.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
