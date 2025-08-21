Малые города на взлёте: Мишустин показал примеры успешного развития

Михаил Мишустин: вот такие города станут точками роста и привлекут жителей

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство активизирует усилия по улучшению условий жизни в небольших городах. На форуме "Развитие малых городов и исторических поселений", состоявшемся в Казани 21 августа, премьер-министр Михаил Мишустин привел примеры населенных пунктов, где местные власти, совместно с бизнесом и активными гражданами, смогли дать новый импульс экономике.

Фото: bavly.tatarstan.ru is licensed under free more info город Бавлы, Татарстан

Эксперты URA. RU отмечают, что новые методы поддержки малых городов помогут сократить миграцию населения в крупные города.

В ходе форума руководители малых и средних городов поделились с Михаилом Мишустиным своими успешными наработками. Премьер-министр посетил выставку, где ознакомился с опытом Старой Руссы (Новгородская область), где треть жителей вовлечены в процесс возрождения города, а также Рыбинска (Ярославская область), где был восстановлен исторический центр и создано зеленое пространство. Город Бавлы (Татарстан) стал привлекательным для туристов благодаря событийным мероприятиям.

Михаил Мишустин подчеркнул, что подобные форумы позволяют специалистам обмениваться опытом и демонстрировать позитивные изменения в малых городах. Он отметил, что успехи муниципалитетов особенно значимы в небольших населенных пунктах, где приходится решать сразу несколько задач.

Премьер-министр также назвал Сатку (Челябинская область) примером города, где можно познакомиться с российской культурой. Он отметил, что многие города начали свой путь к обновлению с победы в конкурсе лучших проектов городской среды, что позволило им благоустроить общественные пространства.

