Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Адвокат Дибровой раскритиковала Екатерину Гордон за методы ведения дела Товстик
Серванты, стенки и стеклянные столики признаны устаревшей мебелью
Зоопсихологи: кошки воспринимают закрытую дверь как посягательство на территорию
Крем Nivea и массаж холодной ложкой восстанавливают упругость кожи — дерматологи
Генеральный директор Xiaomi подтвердил планы продаж электрокаров в Европе
Повар назвал соус бешамель универсальным рецептом для мяса, рыбы и пасты
Знаменитая картина Джаконда была украдена средь бела дня прямо посреди Лувра
Врач Андрей Терешин: алкоголь вызывает как минимум семь видов рака
Избыток орехов повышает калорийность рациона и приводит к прибавке в весе

Малые города на взлёте: Мишустин показал примеры успешного развития

Михаил Мишустин: вот такие города станут точками роста и привлекут жителей
1:47
Экономика

Правительство активизирует усилия по улучшению условий жизни в небольших городах. На форуме "Развитие малых городов и исторических поселений", состоявшемся в Казани 21 августа, премьер-министр Михаил Мишустин привел примеры населенных пунктов, где местные власти, совместно с бизнесом и активными гражданами, смогли дать новый импульс экономике.

город Бавлы, Татарстан
Фото: bavly.tatarstan.ru is licensed under free more info
город Бавлы, Татарстан

Эксперты URA. RU отмечают, что новые методы поддержки малых городов помогут сократить миграцию населения в крупные города.

В ходе форума руководители малых и средних городов поделились с Михаилом Мишустиным своими успешными наработками. Премьер-министр посетил выставку, где ознакомился с опытом Старой Руссы (Новгородская область), где треть жителей вовлечены в процесс возрождения города, а также Рыбинска (Ярославская область), где был восстановлен исторический центр и создано зеленое пространство. Город Бавлы (Татарстан) стал привлекательным для туристов благодаря событийным мероприятиям.

Михаил Мишустин подчеркнул, что подобные форумы позволяют специалистам обмениваться опытом и демонстрировать позитивные изменения в малых городах. Он отметил, что успехи муниципалитетов особенно значимы в небольших населенных пунктах, где приходится решать сразу несколько задач.

Премьер-министр также назвал Сатку (Челябинская область) примером города, где можно познакомиться с российской культурой. Он отметил, что многие города начали свой путь к обновлению с победы в конкурсе лучших проектов городской среды, что позволило им благоустроить общественные пространства.

Уточнения

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; дословно — «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона
Авто
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона Аудио 
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Недвижимость
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Популярное
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет

Аккумулятор может прослужить до 10 лет. Для этого важно соблюдать правила зарядки, выбирать правильную ёмкость и защищать батарею от перегрузок.

Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Последние материалы
Шекспир, образы его персонажей – один из самых ярких трендов осени 2025 года
Денежная дисморфия — это когнитивное расстройство, поражающее поколение Z
Кофе с утра не только бодрит, но и поднимает настроение, — немецкие учёные
Обработка граблями осенью помогает сохранить микроорганизмы и плодородие почвы
Мужчина спустя 30 лет снова почувствовал себя счастливым благодаря мозговому импланту
Простые молнии появляются из-за космической радиации
Брэндон Ховард едет на Интервидение представлять США: все подробности
Алжирская боксерша, которую все считали мужчиной, перестала выходить на ринг
Антидемпинговое расследование: США могут ввести пошлины на палладий из России
Йога заменяет снотворное: новые данные о силе дыхания и движения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.