Импорт ветроэнергетики под угрозой: США объявляют войну ветряным турбинам

Bloomberg: США расследуют импорт оборудования для ветроэнергетики

Министерство торговли США заявило о начале расследования с целью установить, не наносит ли импорт ветроэнергетического оборудования ущерб национальной безопасности и не препятствует ли развитию отечественного производства.

Фото: commons.wikimedia.org by Spielvogel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ветряная электростанция в Вюрстер-Нордсекюсте в Германии

Ранее ведомство включило ветряные турбины и их компоненты в список товаров, облагаемых 50-процентными пошлинами на сталь и алюминий.

Ветроэнергетический сектор США, согласно данным исследовательской компании Wood Mackenzie, значительно зависит от импорта ключевых компонентов, таких как лопасти, редукторы и электрические системы. В 2023 году объем импорта ветроэнергетического оборудования в США достиг 1,7 миллиарда долларов, причем основной вклад внесли Мексика, Канада и Китай, на которые пришлось 41% от общего объема.

Президент Дональд Трамп и его администрация неоднократно критиковали ветроэнергетику, указывая на то, что турбины портят вид на его гольф-полях, а также делая ничем не подкрепленные заявления об их негативном влиянии на популяции птиц и китов.

Трамп заявил, что США не будут поддерживать проекты в области солнечной и ветровой энергетики, которые наносят вред сельскохозяйственным угодьям, утверждая, что они приводят к росту цен на энергоносители.

В начале своего срока он приостановил выдачу разрешений и продажу новых участков для строительства ветроэлектростанций, пишет Bloomberg.

