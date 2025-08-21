Импорт ветроэнергетики под угрозой: США объявляют войну ветряным турбинам

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Bloomberg: США расследуют импорт оборудования для ветроэнергетики
1:35
Экономика

Министерство торговли США заявило о начале расследования с целью установить, не наносит ли импорт ветроэнергетического оборудования ущерб национальной безопасности и не препятствует ли развитию отечественного производства.

Ветряная электростанция в Вюрстер-Нордсекюсте в Германии
Фото: commons.wikimedia.org by Spielvogel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ветряная электростанция в Вюрстер-Нордсекюсте в Германии

Ранее ведомство включило ветряные турбины и их компоненты в список товаров, облагаемых 50-процентными пошлинами на сталь и алюминий.

Ветроэнергетический сектор США, согласно данным исследовательской компании Wood Mackenzie, значительно зависит от импорта ключевых компонентов, таких как лопасти, редукторы и электрические системы. В 2023 году объем импорта ветроэнергетического оборудования в США достиг 1,7 миллиарда долларов, причем основной вклад внесли Мексика, Канада и Китай, на которые пришлось 41% от общего объема.

Президент Дональд Трамп и его администрация неоднократно критиковали ветроэнергетику, указывая на то, что турбины портят вид на его гольф-полях, а также делая ничем не подкрепленные заявления об их негативном влиянии на популяции птиц и китов.

Трамп заявил, что США не будут поддерживать проекты в области солнечной и ветровой энергетики, которые наносят вред сельскохозяйственным угодьям, утверждая, что они приводят к росту цен на энергоносители.

В начале своего срока он приостановил выдачу разрешений и продажу новых участков для строительства ветроэлектростанций, пишет Bloomberg.

Уточнения

Турби́на (фр. turbine от лат. turbo — вихрь, вращение) — устройство с непрерывным рабочим процессом и с вращательным движением рабочего элемента, на котором происходит преобразование кинетической энергии и/или внутренней энергии рабочего тела (пара, газа, воды) в механическую работу на валу.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
