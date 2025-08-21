Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инженеры: езда с низким уровнем топлива ведёт к поломке насоса и засору системы
Сладкие и цветочные ароматы духов работают как приманка для насекомых — бьюти-редактор Мукаранда
Bloomberg: США расследуют импорт оборудования для ветроэнергетики
Юлия Снигирь: люди, которые оставляют гневные комментарии, просто не нашли себя в жизни
Филипп Киркоров приехал на Новую волну и рассказал о процессе заживления ожогов
Стая дельфинов способна отбить атаку акулы благодаря координации
Модные режиссёры в России создают карикатуры на политические темы
Базовый рецепт курицы с рисом: маринуем, выкладываем, запекаем
Совместное употребление огурцов и помидоров вызывает нагрузку на ЖКТ

Девять месяцев дружбы закончились? Россия отказывается от грузинского картофеля

Грузинская служба статистики: Россия прекратила импорт картофеля
1:17
Экономика

Согласно анализу данных грузинской службы статистики, в июле текущего года Россия прекратила закупку картофеля из Грузии. Это произошло после девяти месяцев бесперебойного импорта.

Картошка, картофель
Фото: Own work by 3268zauber, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Картошка, картофель

Поставки картофеля из Грузии в Россию на регулярной основе начались в октябре предыдущего года, достигнув максимальных объемов в апреле. После этого наблюдалось постепенное снижение закупок. В июле грузинское статистическое ведомство впервые не зафиксировало экспорт картофеля в Россию.

Параллельно с этим Россия в июле также уменьшила объем импорта картофеля из Китая, который составил 6,9 миллиона долларов. Согласно ранее опубликованному анализу РИА Новости на основе данных Евростата, это в 1,8 раза меньше, чем в июне.

Вероятной причиной сокращения импорта может быть ожидание более высокого урожая картофеля в России по сравнению с прошлым годом. По информации Минсельхоза, к середине июля сбор раннего картофеля в России увеличился на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 240 тысяч тонн.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой
Еда и рецепты
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой Аудио 
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Горячие точки
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи Видео 
Популярное
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет

Аккумулятор может прослужить до 10 лет. Для этого важно соблюдать правила зарядки, выбирать правильную ёмкость и защищать батарею от перегрузок.

Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Последние материалы
Эксперты по интерьеру советуют планировать розетки на кухне до финишной отделки
Грузинская служба статистики: Россия прекратила импорт картофеля
Снимки Ходченковой в белом платье спровоцировали слухи о свадьбе
Премьер Саксонии назвал ошибкой Европы отказ от российских энергоресурсов
Орехи обеспечивают длительное насыщение, сухофрукты дают быстрый прилив энергии
История появления термина «лошадиная сила» и его актуальность сегодня
Домашнее мыло с коллагеном и алоэ вера восстанавливает кожу после 60 лет — косметологи
Ходьба 30–60 минут в день способствует уменьшению количества висцерального жира
Гиены обладают самым сильным укусом среди хищников — данные зоологов
Орландо Блум заявил, что без Деппа новых Пиратов Карибского моря быть не должно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.