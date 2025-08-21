Девять месяцев дружбы закончились? Россия отказывается от грузинского картофеля

Грузинская служба статистики: Россия прекратила импорт картофеля

Согласно анализу данных грузинской службы статистики, в июле текущего года Россия прекратила закупку картофеля из Грузии. Это произошло после девяти месяцев бесперебойного импорта.

Поставки картофеля из Грузии в Россию на регулярной основе начались в октябре предыдущего года, достигнув максимальных объемов в апреле. После этого наблюдалось постепенное снижение закупок. В июле грузинское статистическое ведомство впервые не зафиксировало экспорт картофеля в Россию.

Параллельно с этим Россия в июле также уменьшила объем импорта картофеля из Китая, который составил 6,9 миллиона долларов. Согласно ранее опубликованному анализу РИА Новости на основе данных Евростата, это в 1,8 раза меньше, чем в июне.

Вероятной причиной сокращения импорта может быть ожидание более высокого урожая картофеля в России по сравнению с прошлым годом. По информации Минсельхоза, к середине июля сбор раннего картофеля в России увеличился на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 240 тысяч тонн.

