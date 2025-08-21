Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Жизнь взаймы: когда ипотека становится единственным выходом

Высокая ключевая ставка не всегда может быть препятствием: советы экономиста
1:26
Экономика

Доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова рассказала в интервью, что вопрос о взятии ипотеки — не такой простой, как кажется. Всё зависит от ваших целей при принятии такого решения.

Покупка квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Покупка квартиры

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", даже высокая ключевая ставка, превышающая 20%, не отпугивает людей, у которых есть серьезный стартовый капитал и стабильное финансовое положение. Если у вас остро стоит вопрос жилья, вы можете внести первоначальный взнос и без проблем погашать ежемесячные платежи, то почему бы и не рассмотреть ипотеку.

Эксперт также отметила, что намного спокойнее и комфортнее погашать ипотеку за свою собственную квартиру, чем обогащать арендаторов. На фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ переплаты по ипотеке будут менее обременительными для заемщиков.

Хотя тренд на снижение ставки уже наблюдается, если у вас есть возможность подождать с покупкой, возможно, лучше отложить её. Даже если ключевая ставка снизится до 14-16%, это всё ещё может сделать заемный капитал недоступным. 

Кроме того, если ваша цель — получать пассивный доход от аренды, то высокие ставки оставляют значительные переплаты по ипотеке, что делает инвестиции менее привлекательными.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Как любой иной залог, ипотека является способом обеспечения исполнения обязательств.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
