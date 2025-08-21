Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Газпромбанк запустил первые в России терминалы с возможностью оплаты покупок частями

2:24
Экономика

Газпромбанк представил новые платежные терминалы, которые позволяют оплачивать покупки не только банковской картой и по СБП, но и частями. Первым ритейлером с такими терминалами стала премиум-сеть "ИЛЬ ДЕ БОТЭ".

Процесс оплаты по смартфону
Фото: Пресс-служба Газпромбанка
Процесс оплаты по смартфону

Газпромбанк использует открытое платформенное финансовое решение Яндекс Пэй, которое позволяет интегрировать универсальный QR-код в платежные терминалы — для быстрой оплаты по СБП, а также для совершения покупок с оплатой частями в Сплит. Для оплаты достаточно отсканировать QR-код на экране терминала с помощью камеры смартфона или приложения банка, а затем выбрать способ оплаты. Если пользователь выберет оплату частями, ему предложат несколько вариантов графика платежей.

Терминалы поддерживают универсальный QR-код, что позволяет оплачивать покупки со счета любого банка по СБП. Интеграция новых платежных решений в торговый эквайринг Газпромбанка может помочь бизнесу увеличить средний чек до 20%, повысить лояльность клиентов и конверсию в покупки. Терминалы подходят для широкого круга офлайн-ритейла: от магазинов одежды и электроники до аптек, супермаркетов и строительных магазинов.

Для установки терминала офлайн-магазину нужно оставить заявку на сайте. Газпромбанк оформит подключение, поможет заключить договор и активировать необходимые сервисы. Инженер доставит и установит терминал на торговой точке. Сразу после настройки и подписания документов все платежные функции активируются автоматически: станет доступна оплата через эквайринг Газпромбанка, по QR-коду и частями.

"Возможность оплачивать покупки частями прямо на терминале — это важный шаг для развития современного ритейла. В одном устройстве объединены привычные и надежные способы оплаты, дополненные новым форматом, который делает процесс расчетов быстрее и проще. Для торгово-сервисных предприятий это означает рост среднего чека, увеличение повторных покупок и укрепление доверия клиентов", — прокомментировал заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Попович.

Подробные условия и форму заявки на подключение можно найти на сайте.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Газпромбанк запустил первые в России терминалы с возможностью оплаты покупок частями
