IT-прорыв: российские IT-компании штурмуют рынки Глобального Юга

Руссофт: Россия наращивает IT-экспорт в страны Глобального Юга
2:31
Экономика

Российские IT-компании значительно увеличивают экспорт своих продуктов в страны Глобального Юга. Согласно данным консалтинговой компании "ТеДо", за первую половину 2025 года количество проектов превысило уровень всего 2024 года на 5-10%.

Цифровые данные
Фото: unsplash.com by Lewis Ngugi ngeshlew, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цифровые данные

Повышенный интерес наблюдается к продуктам в области цифровизации, консалтинга, IT для госсектора и финтеха, особенно на Ближнем Востоке, а в Латинской Америке акцент сделан на цифровую инфраструктуру и облачные сервисы. В Иране, Эфиопии и Египте наблюдается рост спроса на решения в области кибербезопасности.

По данным ЦБ, объем экспорта компьютерных услуг в первом полугодии 2025 года составил $1,2 млрд, что на $100 миллионов больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Прогнозы ассоциации "Руссофт" показывают, что до 2028 года доля выручки российских разработчиков от продаж в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии может достигнуть 30%. Это связано с "более мягкими регуляторными требованиями" и растущим спросом на цифровые решения.

В Минцифры сообщили о реализации различных мер поддержки для российских компаний-экспортеров, таких как институт цифровых атташе. Российские решения, особенно в области информационной безопасности, пользуются высоким спросом за границей.

В "Сайберусе" заметили возрастание интереса к российским решениям по кибербезопасности в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Разработчик ВКС Vinteo отметил, что оптимистичный прогноз о росте доли выручки до 30% указывает на актуальность этих направлений после закрытия западных рынков.

В Турции, где до 2022 года доминировали только крупные игроки, сейчас активно появляются новые стартапы. Однако, как отмечает эксперт, выход на восточные рынки требует много времени. В Иране, например, после недавних военных действий российские IT-проекты оказались заморожены на неопределенный срок.

Экспорт российских IT-решений растет, несмотря на высокий уровень конкуренции на внутреннем рынке, пишет "Ъ".

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
