90% боятся не успеть, 91% — остаться без мест: тревоги пассажиров растут вместе с ценами

2:47
Экономика

Железнодорожные билеты в России этим летом снова неприятно удивили пассажиров. В июле 2025 года поездки в поездах дальнего следования подорожали в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом.

Плацкарт
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Плацкарт

Купе — рекордсмен по росту цен

Особенно заметным оказался скачок цен в фирменных купейных вагонах. Теперь 100 км пути обойдутся пассажиру почти в 795 рублей — на 27,4% больше, чем год назад. Для сравнения: летом 2024-го рост был скромнее — 14,8%.

Не остались в стороне и нефирменные купе: стоимость билета здесь поднялась на 23,8% за год (годом ранее — на 20,6%).

Плацкарт тоже догоняет

Подорожание коснулось и самого массового сегмента — плацкартных вагонов.

  • В фирменном плацкарте цена выросла на 20,7% и достигла 523 рублей за 100 км пути. Год назад этот показатель увеличился лишь на 9,7%.
  • В нефирменном плацкарте рост оказался скромнее — 9,8%, тогда как прошлым летом билеты там подорожали на 16,9%.

Почему рост выше официального уровня

Напомним, что перевозки регулируются по-разному: в плацкартных и общих вагонах тарифы контролирует ФАС. С 1 декабря 2024 года они были проиндексированы на 11,6%.

Однако, как отметили в антимонопольной службе, случаи, когда цены растут выше утверждённых предельных значений, требуют проверки.

"Случаи, когда рост цен выше 11,6%, требуют проверки перевозчика со стороны ФАС", — заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Билеты дорожают не первый год

Рост цен на железнодорожные билеты фиксируется давно. Ещё в марте 2024 года Российский союз туриндустрии подсчитал: за два года стоимость проезда увеличилась на 30%. Основная причина — регулярные индексации тарифов.

Страхи пассажиров

Подорожание усиливает и без того распространённые тревоги путешественников. Согласно исследованию сервиса "Туту", почти 90% россиян боятся, что билеты станут дороже, если тянуть с покупкой.

91% пассажиров переживают, что нужные места разберут, а 87% стараются следить за стартом продаж, опасаясь не успеть купить билет.

Уточнения

Индексация или индексирование (от лат. index) — средство защиты от инфляции путём привязки к индексу потребительских цен.

Плацкарта (нем. Platz-Karte) — дополнительная к проездному билету карточка или квитанция на нумерованное место в вагоне в поездах дальнего следования.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
