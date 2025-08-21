Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сыну Сергея Бодрова не хватило средств для выкупа легендарного внедорожника отца
Дерматолог: экзема даёт сухие чешуйчатые пятна, а крапивница — приподнятые папулы
Эксперты: приучение к унитазу противоречит инстинктам кошки и вызывает стресс
Томатно‑хреновая приправа без термообработки — пошаговый рецепт
Кончаловский назвал фильмы и детей главным наследием в интервью дочери
New York Post: остров Пикс с богатой историей и вкусной кухней предлагает бюджетный отдых
Прилетевшая из космоса: астрономы подтвердили кометное происхождение земной воды
ФАС: цены на железнодорожные билеты в России выросли летом 2025 года на 20%
Вернуть полотенцам пушистость и мягкость помогут уксус и сода

Биржа потеряла вагоны: делистинг Globaltrans оказался не просто формальностью

Акции Globaltrans исключены из списка Astana International Exchange
0:57
Экономика

Globaltrans завершил процесс делистинга своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) с биржи Астаны. Теперь бумаги компании больше не обращаются на Astana International Exchange Limited (AIX).

Бумажная волокита
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Бумажная волокита

"Globaltrans сообщает, что добровольный делистинг ГДР из официального списка, который ведет Astana International Exchange Limited (AIX), вступил в силу", — сказанно в официальном сообщении компании.

Как принималось решение

Заявка на делистинг была подана в июле 2024 года, после того как совет директоров поддержал этот шаг. Таким образом, процесс завершился в плановые сроки.

Кто такая Globaltrans

Globaltrans Investment PLC — крупный игрок на рынке грузовых железнодорожных перевозок. Компания работает через дочерние предприятия в России и странах СНГ, занимая одну из ведущих позиций в отрасли.

Уточнения

Дели́стинг — исключение ценных бумаг определённого эмитента из котировального списка фондовой биржи, процедура обратна листингу.

Би́ржа — организатор торговли товарами, валютой, ценными бумагами, производными и другими рыночными инструментами.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир
Новости спорта
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир Аудио 
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Горячие точки
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи Видео 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Бабье лето отменяется? Синоптик огорошил прогнозом на сентябрь в Москве и области
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Танк в костюме от кутюр, рабочая лошадь и русский титан: эти 20 внедорожников не боятся грязи и болот
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Космос стучит первым как странный звук стал частью истории китайской космонавтики
Космос стучит первым как странный звук стал частью истории китайской космонавтики
Последние материалы
Дерматолог: экзема даёт сухие чешуйчатые пятна, а крапивница — приподнятые папулы
Эксперты: приучение к унитазу противоречит инстинктам кошки и вызывает стресс
Томатно‑хреновая приправа без термообработки — пошаговый рецепт
Кончаловский назвал фильмы и детей главным наследием в интервью дочери
New York Post: остров Пикс с богатой историей и вкусной кухней предлагает бюджетный отдых
Прилетевшая из космоса: астрономы подтвердили кометное происхождение земной воды
Вернуть полотенцам пушистость и мягкость помогут уксус и сода
ФАС: цены на железнодорожные билеты в России выросли летом 2025 года на 20%
Хлорофилловая вода: плюсы и минусы для вашей кожи
Татьяна Буланова не собирается закрывать свой ресторан, несмотря на долги
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.