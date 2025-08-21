Биржа потеряла вагоны: делистинг Globaltrans оказался не просто формальностью

Акции Globaltrans исключены из списка Astana International Exchange

Globaltrans завершил процесс делистинга своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) с биржи Астаны. Теперь бумаги компании больше не обращаются на Astana International Exchange Limited (AIX).

"Globaltrans сообщает, что добровольный делистинг ГДР из официального списка, который ведет Astana International Exchange Limited (AIX), вступил в силу", — сказанно в официальном сообщении компании.

Как принималось решение

Заявка на делистинг была подана в июле 2024 года, после того как совет директоров поддержал этот шаг. Таким образом, процесс завершился в плановые сроки.

Кто такая Globaltrans

Globaltrans Investment PLC — крупный игрок на рынке грузовых железнодорожных перевозок. Компания работает через дочерние предприятия в России и странах СНГ, занимая одну из ведущих позиций в отрасли.

Уточнения

Дели́стинг — исключение ценных бумаг определённого эмитента из котировального списка фондовой биржи, процедура обратна листингу.



Би́ржа — организатор торговли товарами, валютой, ценными бумагами, производными и другими рыночными инструментами.



