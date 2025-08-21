Сборы в школу как финансовая пропасть: родители Новосибирска в шоке от цен

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новосибирск: во сколько обходится собрать ребёнка в школу
2:41
Экономика

В 2025 году новосибирские родители сталкиваются с огромными затратами на подготовку своих первоклассников.

ребенок с мамой у школы
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ребенок с мамой у школы

Средняя сумма на покупку всего необходимого превышает 16 500 рублей, пишет atas.info.

Алена и Дарья — две мамы с похожими трудностями. Алена впервые отправляет сына Андрея в школу, а Дарья уже имеет опыт с сыном Пашей, который пошел в первый класс семь лет назад. Дарья отметила, что в 2018 году они потратили около 15 тысяч рублей, но сейчас цены значительно выросли: туфли стоят уже 3000 рублей, а блузка — как прошлогодний костюм.

Алена была уверена, что уложится в 20 тысяч, но только на канцелярию потратила 5500 рублей. Оба родителя выражают недовольство высокими ценами на школьную форму, обувь и другие необходимые вещи.

Цены на школьные предметы также увеличились: школьные брюки стоят 2792 рубля, юбки — 1662 рубля, а рюкзаки — от 4000 до 7000 рублей. Алена выбрала рюкзак с жестким каркасом за 5800 рублей, а Дарья купила б/у рюкзак за 2500 рублей, тем самым сэкономив почти 60%.

Канцелярия — еще одна статья расходов. Набор ручек и карандашей подорожал на 35% и стоит теперь в среднем 429 рублей. Алена шокирована ценами на тетради: обычная стоит 25 рублей, а с красивой обложкой — 50 рублей.

Родители делятся своими переживаниями в соцсетях, ведут подсчеты расходов и делятся полезными советами:

1. Покупайте б/у — на "Авито", в группах мам или на ярмарках. Можно найти форму, рюкзак и канцелярию в отличном состоянии за меньшие деньги.

2. Не берите всё сразу — тетради и ручки можно докупать по мере необходимости. Лучше распределить покупки, чтобы не оставить всё на последний момент.

3. Шейте сами — если школа не требует фирменную форму, можно сэкономить до 50% на пошиве у местной швеи.

4. Используйте скидки — следите за акциями в магазинах в августе и актуальными промокодами. Бонусные программы тоже могут существенно помочь.

5. Не платите добровольные взносы в фонд класса — это не обязательство. Можно внести символическую сумму или вообще отказаться.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
