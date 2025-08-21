Американские горки для тарифов на сталь и алюминий: США дарят Бразилии шанс

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алкмин: США снизили тарифы на сталь и алюминий — шанс для Бразилии
0:37
Экономика

Вице-президент Бразилии и министр развития Жералду Алкмин сообщил, что правительство США снизило тарифы на многие отечественные промышленные товары, связанные со сталью и алюминием.

сталь
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
сталь

Это решение может принести стране экономическое облегчение на сумму 26 миллиардов долларов. Вместо 50-процентной пошлины курс взят на 25%. 

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп подписал указ о введении 50-процентной пошлины на товары из Индии, которая продолжает покупать российскую нефть.

 

Уточнения

Тари́ф (от араб. تعريف‎ — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
