Американские горки для тарифов на сталь и алюминий: США дарят Бразилии шанс

Вице-президент Бразилии и министр развития Жералду Алкмин сообщил, что правительство США снизило тарифы на многие отечественные промышленные товары, связанные со сталью и алюминием.
Это решение может принести стране экономическое облегчение на сумму 26 миллиардов долларов. Вместо 50-процентной пошлины курс взят на 25%.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп подписал указ о введении 50-процентной пошлины на товары из Индии, которая продолжает покупать российскую нефть.
Тари́ф (от араб. تعريف — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.
