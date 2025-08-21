Американские горки для тарифов на сталь и алюминий: США дарят Бразилии шанс

Алкмин: США снизили тарифы на сталь и алюминий — шанс для Бразилии

0:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вице-президент Бразилии и министр развития Жералду Алкмин сообщил, что правительство США снизило тарифы на многие отечественные промышленные товары, связанные со сталью и алюминием.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info сталь

Это решение может принести стране экономическое облегчение на сумму 26 миллиардов долларов. Вместо 50-процентной пошлины курс взят на 25%.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп подписал указ о введении 50-процентной пошлины на товары из Индии, которая продолжает покупать российскую нефть.

Уточнения

Тари́ф (от араб. تعريف‎ — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.