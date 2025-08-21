Быстрого облегчения не будет: резкое снижение ключевой ставки откладывается

Экономист назвал предел снижения ключевой ставки в 2025 году

Резкого снижения ключевой ставки в ближайшее время ожидать не стоит, она может снизиться не ниже 12% к концу года. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил доктор экономических наук, профессор, руководитель Отдела социологии экономики Института социально-политических исследований РАН Игорь Богданов.

Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License Банк России в Твери

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган заявил, что регулятор не исключает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки до конца 2025 года, однако подчеркнул, что такие решения будут приниматься осторожно исходя из развития экономической ситуации.

Богданов отметил, что снижение ключевой ставки в значительной мере зависит не от экономики, а от политической обстановки.

"К сожалению, эти решения принимаются не только исходя из экономической, но в основном это связано с политической ситуацией в стране. И то что сейчас происходит не дает нам основания надеяться на ближайшее завершение тех критических процессов, которые происходят. Поэтому рассчитывать на резкое снижение ставки вряд ли стоит", — сказал эксперт.

По его мнению, даже к концу года снижение может быть ограниченным.

"Я думаю, что самое максимальное это может произойти в пределах до 12% к концу года", — подчеркнул Богданов.