Сколько стоит собрать первоклассника в 2025 году: сумма шокировала всех родителей

Сборы первоклассника в этом году обойдутся в 40 тысяч рублей

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Собрать ребенка в первый класс в 2025 году обойдется родителям в среднем почти в 40 тысяч рублей. Такие данные приводит исследование финансового маркетплейса "Выберу.ру", опубликованное РИА Новости.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Школьный рюкзак и набор

На подготовку первоклассника требуется около 39,5 тыс. рублей, тогда как для учеников со 2-го по 11-й класс затраты составляют в среднем 26,3 тыс. рублей. В опросе участвовали три тысячи родителей школьников.

Высокие расходы объясняются тем, что первокласснику нужен полный комплект школьной формы, новая обувь, рюкзак и полный набор канцелярии. Самыми затратными пунктами остаются форма и обувь.

Согласно исследованию, 52% родителей тратят на сборы одного ребенка от 20 до 40 тыс. рублей, 29% укладываются в сумму до 20 тыс., а у 19% расходы превышают 40 тыс. рублей.

При этом Ассоциация компаний розничной торговли отмечает: в августе 2025 года минимальная стоимость школьных товаров снизилась в среднем на 18% по сравнению с прошлым годом.

Уточнения

Шко́ла — учебное заведение для получения общего образования. В широком смысле слово может применяться к названию любого образовательного учреждения (музыкальная школа, художественная школа, спортивная школа — ДЮСШ, школа боевых искусств и т. д.).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.