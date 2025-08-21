Конец монополии доллара: Пекин готовит юаневые стейблкоины для мировых расчётов

Китай готовится впервые разрешить использование стейблкоинов, обеспеченных юанем, пишет Reuters со ссылкой на источники. Таким образом власти намерены укрепить позиции национальной валюты в международных расчетах.
Государственный совет в конце августа рассмотрит план действий по интернационализации юаня. В документ войдут цели по расширению применения китайской валюты на мировых рынках, распределение полномочий между регуляторами и меры по снижению рисков.
По данным источников, уже в этом месяце руководство страны проведет учебную сессию по стейблкоинам и международной роли юаня. На ней могут прозвучать политические сигналы о допустимых границах их применения в бизнесе.
Если проект получит одобрение, это станет серьезным поворотом в политике Китая. Напомним, в 2021 году власти полностью запретили торговлю криптовалютами и майнинг, ссылаясь на угрозу финансовой стабильности. Теперь же стейблкоины рассматриваются как инструмент укрепления юаня на фоне роста влияния долларовых цифровых валют.
Сейчас доля юаня в глобальных платежах составляет 2,88% — это минимум за последние два года. Для сравнения, доллар удерживает 47,19% рынка (данные SWIFT). При этом стейблкоины, обеспеченные долларом, занимают более 99% мирового объема, по информации Банка международных расчетов.
