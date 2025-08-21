Конец монополии доллара: Пекин готовит юаневые стейблкоины для мировых расчётов

Китай готовится разрешить использование стейблкоинов, обеспеченных юанем

Китай готовится впервые разрешить использование стейблкоинов, обеспеченных юанем, пишет Reuters со ссылкой на источники. Таким образом власти намерены укрепить позиции национальной валюты в международных расчетах.

Государственный совет в конце августа рассмотрит план действий по интернационализации юаня. В документ войдут цели по расширению применения китайской валюты на мировых рынках, распределение полномочий между регуляторами и меры по снижению рисков.

По данным источников, уже в этом месяце руководство страны проведет учебную сессию по стейблкоинам и международной роли юаня. На ней могут прозвучать политические сигналы о допустимых границах их применения в бизнесе.

Если проект получит одобрение, это станет серьезным поворотом в политике Китая. Напомним, в 2021 году власти полностью запретили торговлю криптовалютами и майнинг, ссылаясь на угрозу финансовой стабильности. Теперь же стейблкоины рассматриваются как инструмент укрепления юаня на фоне роста влияния долларовых цифровых валют.

Сейчас доля юаня в глобальных платежах составляет 2,88% — это минимум за последние два года. Для сравнения, доллар удерживает 47,19% рынка (данные SWIFT). При этом стейблкоины, обеспеченные долларом, занимают более 99% мирового объема, по информации Банка международных расчетов.

