Конец монополии доллара: Пекин готовит юаневые стейблкоины для мировых расчётов

Китай готовится разрешить использование стейблкоинов, обеспеченных юанем
1:37
Экономика

Китай готовится впервые разрешить использование стейблкоинов, обеспеченных юанем, пишет Reuters со ссылкой на источники. Таким образом власти намерены укрепить позиции национальной валюты в международных расчетах.

Юани
Фото: Openverse by Japanexperterna.se, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Юани

Государственный совет в конце августа рассмотрит план действий по интернационализации юаня. В документ войдут цели по расширению применения китайской валюты на мировых рынках, распределение полномочий между регуляторами и меры по снижению рисков.

По данным источников, уже в этом месяце руководство страны проведет учебную сессию по стейблкоинам и международной роли юаня. На ней могут прозвучать политические сигналы о допустимых границах их применения в бизнесе.

Если проект получит одобрение, это станет серьезным поворотом в политике Китая. Напомним, в 2021 году власти полностью запретили торговлю криптовалютами и майнинг, ссылаясь на угрозу финансовой стабильности. Теперь же стейблкоины рассматриваются как инструмент укрепления юаня на фоне роста влияния долларовых цифровых валют.

Сейчас доля юаня в глобальных платежах составляет 2,88% — это минимум за последние два года. Для сравнения, доллар удерживает 47,19% рынка (данные SWIFT). При этом стейблкоины, обеспеченные долларом, занимают более 99% мирового объема, по информации Банка международных расчетов.

Уточнения

Юа́нь (кит. трад. , упр. , пиньинь Yuán) — наименование многих денежных единиц, использовавшихся на территории Китая, включая современную валюту Китайской Народной Республики — китайский юань (жэньминьби). Иногда называется китайским долларом.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
