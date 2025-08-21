OpenAI может стать дороже SpaceX Илона Маска? Новая сделка выведет компанию в лидеры

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
OpenAI ведёт переговоры о продаже акций на $6 млрд — The Guardian
1:13
Экономика

Американская компания OpenAI, разработчик ChatGPT, ведёт переговоры о продаже акций на сумму $6 млрд, что может повысить её рыночную оценку до $500 млрд.

ChatGPT, OpenAI
Фото: commons.wikimedia.org by Jernej Furman from Slovenia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ChatGPT, OpenAI

По данным The Guardian, ценные бумаги будут предлагаться инвесторам нынешними и бывшими сотрудниками компании.

За последний год OpenAI продемонстрировала стремительный рост: в проект уже вложили миллиарды Microsoft и SoftBank. Ещё в октябре 2024 года стартап оценивался в $157 млрд, в марте 2025-го его стоимость достигла $300 млрд, а теперь в случае сделки OpenAI может стать дороже SpaceX Илона Маска.

Компания Маска с капитализацией $350 млрд долгое время считалась самой дорогой частной фирмой в мире. Если переговоры завершатся успешно, OpenAI станет новым лидером рейтинга.

Среди возможных покупателей акций сотрудников называют SoftBank, Dragoneer Investment Group и Thrive Capital. Пока обсуждения находятся на раннем этапе, и условия могут измениться.

Уточнения

OpenAI — американская научно-исследовательская организация, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта. В состав OpenAI входят зарегистрированная в штате Делавэр некоммерческая организация OpenAI, Inc и её дочерняя коммерческая компания OpenAI Global, LLC

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
