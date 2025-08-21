Сотни фур застряли на складах Ozon: что будет с заказами покупателей

Нехватка сотрудников привела к сбоям на складах Ozon в Москве и Санкт-Петербурге

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

У маркетплейса Ozon возникли серьёзные перебои с обработкой товаров на складах в Москве и Санкт-Петербурге.

Фото: Wikimedia Commons by К.Артём.1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Брендированный автомобиль Ozon

У объектов компании скапливаются сотни грузовиков, разгрузка которых может занимать несколько дней. Продавцы теряют деньги, а покупатели сталкиваются с задержками доставки или отменой заказов.

Как рассказал Shopper’s аналитик Data Insight Сергей Семко, нехватка персонала приводит к тому, что склады не справляются с потоками, заказы дольше собираются и чаще возвращаются.

Представитель Ozon называет происходящее следствием "нетипичной сезонной нагрузки" и обещает, что с 3 сентября компания введет новые правила приёмки, чтобы ускорить работу.

Продавцам специалисты советуют заранее указывать в карточках товаров увеличенные сроки доставки и предупреждать покупателей о риске задержек. Некоторые предприниматели уже начали организовывать собственную логистику, чтобы не зависеть от перегруженных складов.

Уточнения

Ozon («Озо́н») — российский маркетплейс. Основан в 1998 году как интернет-магазин по продаже книг и видеокассет.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.