Несовместимые культуры на грядке: растения, которые нельзя сажать рядом
Отельные мелочи: где кончается гостеприимство и начинается кража
Кошка не ревнует к ребёнку, а реагирует на стресс от перемен — данные специалистов
Останки китов на острове Вильчека раскрывают важные данные о климате и экосистемах
Повар рассказал, что соль помогает сделать куриную корочку хрустящей
Эксперты назвали стандартные размеры дверей в ванную комнату
Диетолог Морган Пирсон назвала 5 продуктов, которые не стоит смешивать с семенами чиа
Катя Гордон заявила, что Дмитрий Дибров её разочаровал
Мода на спорт: как сочетать кроссовки, топы, куртки и аксессуары в повседневности

Сотни фур застряли на складах Ozon: что будет с заказами покупателей

Нехватка сотрудников привела к сбоям на складах Ozon в Москве и Санкт-Петербурге
1:04
Экономика

У маркетплейса Ozon возникли серьёзные перебои с обработкой товаров на складах в Москве и Санкт-Петербурге.

Брендированный автомобиль Ozon
Фото: Wikimedia Commons by К.Артём.1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Брендированный автомобиль Ozon

У объектов компании скапливаются сотни грузовиков, разгрузка которых может занимать несколько дней. Продавцы теряют деньги, а покупатели сталкиваются с задержками доставки или отменой заказов.

Как рассказал Shopper’s аналитик Data Insight Сергей Семко, нехватка персонала приводит к тому, что склады не справляются с потоками, заказы дольше собираются и чаще возвращаются.

Представитель Ozon называет происходящее следствием "нетипичной сезонной нагрузки" и обещает, что с 3 сентября компания введет новые правила приёмки, чтобы ускорить работу.

Продавцам специалисты советуют заранее указывать в карточках товаров увеличенные сроки доставки и предупреждать покупателей о риске задержек. Некоторые предприниматели уже начали организовывать собственную логистику, чтобы не зависеть от перегруженных складов.

Уточнения

Ozon («Озо́н») — российский маркетплейс. Основан в 1998 году как интернет-магазин по продаже книг и видеокассет. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
