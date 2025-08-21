Сотни фур застряли на складах Ozon: что будет с заказами покупателей

У маркетплейса Ozon возникли серьёзные перебои с обработкой товаров на складах в Москве и Санкт-Петербурге.
У объектов компании скапливаются сотни грузовиков, разгрузка которых может занимать несколько дней. Продавцы теряют деньги, а покупатели сталкиваются с задержками доставки или отменой заказов.
Как рассказал Shopper’s аналитик Data Insight Сергей Семко, нехватка персонала приводит к тому, что склады не справляются с потоками, заказы дольше собираются и чаще возвращаются.
Представитель Ozon называет происходящее следствием "нетипичной сезонной нагрузки" и обещает, что с 3 сентября компания введет новые правила приёмки, чтобы ускорить работу.
Продавцам специалисты советуют заранее указывать в карточках товаров увеличенные сроки доставки и предупреждать покупателей о риске задержек. Некоторые предприниматели уже начали организовывать собственную логистику, чтобы не зависеть от перегруженных складов.
Ozon («Озо́н») — российский маркетплейс. Основан в 1998 году как интернет-магазин по продаже книг и видеокассет.
