Куда пропадает урожай? Российская черешня не доходит до магазинов

Россия стала главным импортёром черешни из Узбекистана

Черешня на полках магазинов в России почти всегда импортная, и у этого есть простое объяснение. По словам руководителя проекта "Ягодная академия" Ирины Козий, в стране выращивается не более 10% от общего объема черешни, которую едят россияне.

Ограничения климата

Причина в том, что культура плохо переносит морозы, и её можно выращивать только в самых южных регионах, максимум до Ростовской области. Севернее климат подходит скорее для вишни, которая устойчивее к зимним холодам.

Проблемы с хранением и транспортировкой

Даже в южных регионах урожай черешни редко попадает в магазины. Для этого нужны современные технологии хранения и транспортировки, а именно — охлаждение ягод сразу после сбора. В мире для этого применяются специальные установки гидрокулинга, но в России они встречаются крайне редко. Поэтому фермеры чаще продают ягоду на рынках на юге, а не поставляют в торговые сети. В итоге цена в магазинах определяется импортом, и на полках оказывается в основном продукция из Узбекистана, Турции, Сербии, Молдавии и других стран.

Урожай 2025 года и роль Узбекистана

В этом сезоне ситуация стала особенно заметной. Весенние заморозки повредили урожай в большинстве стран-поставщиков, в том числе в России. Единственным исключением оказался Узбекистан, где цветение прошло без погодных катаклизмов. В результате именно эта страна обеспечила рекордные поставки: с января по июль 2025 года объем экспорта в Россию составил 18,2 тысячи тонн, пишет НСН.

Основные причины отсутствия собственной черешни в магазинах

Таким образом, отсутствие собственной черешни в магазинах объясняется не только климатом, но и нехваткой оборудования для быстрой обработки урожая. Российские фермеры могут выращивать ягоду, но без современных технологий довести её до сетей почти невозможно.

Уточнения

Чере́шня или Ви́шня пти́чья (лат. Prúnus ávium) — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые.



