Завод на песке весом в 17 пирамид: проект богатейшего человека Африки сделал Нигерию экспортёром нефти

Bloomberg: завод Данготе в Нигерии увеличит экспорт нефтепродуктов
2:09
Экономика

Чтобы добраться до крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Африке, необходимо проехать по новому шестиполосному шоссе, которые извивается по болотам атлантического побережья Нигерии.

Африка
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Африка

Завод как город-государство

Безлюдный пейзаж подчеркивает трудности строительства столь амбициозного проекта, расположенного в 80 километрах от центра Лагоса. Ночью лишь огонь, сжигающий попутный газ, напоминает о мощном промышленном комплексе.

Завод функционирует как город-государство: у него есть собственный причал, волнорез для безопасной доставки оборудования, карьер, плотина, водоочистная станция и электростанция. Завод стоит на 100 миллионах тонн песка, что в 17 раз больше веса Великой пирамиды Гизы.

Этот проект стал самой смелой ставкой Алико Данготе, самого богатого человека Африки. Его конгломерат Dangote Industries Ltd. уже давно является крупнейшим производителем цемента на континенте и активно участвует в сахарной промышленности и производстве удобрений.

Строился, чтобы обогатить Нигерию

Строительство завода заняло 11 лет и обошлось в 20 миллиардов долларов, что значительно превысило первоначальные планы. Данготе финансировал большую часть самостоятельно, несмотря на налоговые льготы от правительства. Он преодолел множество сложностей: неразвитую инфраструктуру, противодействие местных жителей и правительственную политику, ориентированную на продажи сырой нефти.

Нигерия предоставляет своим гражданам только ограниченные услуги, и поэтому как богатые, так и бедные вынуждены полагаться на генераторы для получения электроэнергии из-за частых отключений. 

 Несмотря на все трудности, завод дал Нигерии возможность стать нетто-экспортером нефтепродуктов впервые за 30 лет. Ожидается, что мощность завода, которая составляет 650 000 баррелей в день, полностью удовлетворит потребности страны в бензине и повысит экспорт, пишет Bloomberg.

Уточнения

Ниге́рия — государство в Западной Африке. Площадь территории Нигерии составляет 923 768 км2 — по этому показателю страна занимает 14-е место в Африке и 31-е — в мире. По численности населения превосходит все остальные африканские страны: население, по данным на 2020 год, составило 210 миллионов человек, являясь шестым в мире.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
