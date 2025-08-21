Аутсорсинг под запретом: ЦБ ввел новые ограничения для банков

Тулин предупредил: ЦБ усиливает надзор за аутсорсингом банков

Центральный банк РФ рекомендовал банкам не передавать на аутсорсинг ряд критически важных процессов, включая утверждение стратегических документов, бухгалтерский учет, составление отчетности для ЦБ и выполнение банковских операций.

Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License Банк России в Твери

Информационное письмо, подписанное первым зампредом Банка России Дмитрием Тулиным, было опубликовано на сайте регулятора.

Чтобы избежать повышенных рисков, ЦБ также советует не передавать третьим лицам функции служб управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.

Кроме того, регулятор настоятельно рекомендует банкам четко определить функции и ответственность органов управления, чтобы исключить конфликты интересов. Все решения об аутсорсинге критически важных процессов должны приниматься советом директоров, пишет "Интерфакс".

Аутсо́рсинг (от англ. outsourcing: (outer-source-using) использование внешнего источника и/или ресурса) — передача организацией на основании договора определённых видов или функций производственной предпринимательской деятельности другой компании, действующей в нужной области.



