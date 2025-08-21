Объем инвестиций в инфраструктуру портов Краснодарского края до 2030 года превысит 500 млрд рублей, сообщил Николай Патрушев, помощник президента РФ и председатель Морской коллегии.
Кроме этого, в новых регионах, в морских портах Мариуполя и Бердянска, продолжается восстановление инфраструктуры. Для безопасности мореплавания устанавливается навигационное оборудование, а также проводятся дноуглубительные работы.
Кроме того, планируется создать современные технологические комплексы для увеличения объемов обработки грузов, пишет ТАСС.
Инфраструкту́ра (лат. infra — «ниже, под» + лат. structura — «строение», «расположение») — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.