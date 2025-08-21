Более 500 миллиардов рублей: как инвестиции изменят лицо портов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:38
Экономика

Объем инвестиций в инфраструктуру портов Краснодарского края до 2030 года превысит 500 млрд рублей, сообщил Николай Патрушев, помощник президента РФ и председатель Морской коллегии. 

Бердянский порт причал №8
Фото: commons.wikimedia.org by Foreman 1982, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бердянский порт причал №8

Кроме этого, в новых регионах, в морских портах Мариуполя и Бердянска, продолжается восстановление инфраструктуры. Для безопасности мореплавания устанавливается навигационное оборудование, а также проводятся дноуглубительные работы. 

Кроме того, планируется создать современные технологические комплексы для увеличения объемов обработки грузов, пишет ТАСС.

Уточнения

Инфраструкту́ра (лат. infra — «ниже, под» + лат. structura — «строение», «расположение») — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
