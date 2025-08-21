Рекордные 64%: рубль захватывает позиции в американском импорте

В апреле-июне этого года доля рубля в расчетах России за импорт из американского региона достигла рекордных 64%.
Это значительный рост по сравнению с 29% в II квартале прошлого года, то есть в 2,2 раза. Как сообщает Банк России, регион включает Северную и Южную Америку.
На фоне меняющихся экономических реалий Россия активно продвигает свой рубль, что помогает стране быть более устойчивой к внешним шокам. Прямые переводы в долларах практически исчезли, поэтому бизнес нашел альтернативные маршруты расчетов через посредников, пишут Известия.
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин отметил, что российские импортеры оплачивают поставки в рублях, а затем деньги проходят через банк-посредник в третьей стране, прежде чем доберутся до американского поставщика. В редких случаях американские компании используют рубли в России, например, если у них есть филиал.
Кроме того, некоторые компании из США начали оплачивать рублями закупки российских товаров, таких как удобрения и металлы.
Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
