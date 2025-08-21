В этом году промыслу лососей на севере Олюторского района Камчатки помешали "красные приливы".
Ассоциация добытчиков лососей обратилась к руководству отрасли с предложением провести научные исследования по этой проблеме.
Цветение микроводорослей на побережье, особенно в районах рек Пахача и Апука, заблокировало движение рыбы и несколько недель рыбаки не могли вести промысел. К этому добавились еще и штормы, как отметил председатель Ассоциации Владимир Галицын.
По словам Галицына, "красные приливы" становятся все более частыми на северо-восточном побережье полуострова. Ассоциация уже обратилась за помощью к Росрыболовству и Всероссийскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии, надеясь на поддержку науки в решении этой важной проблемы. Сообщество обеспокоено, что явление может распространиться и на юг побережья, пишет Fishnews.
Камча́тка — полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России. Омывается с запада Охотским морем, с востока — Беринговым морем и Тихим океаном.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.