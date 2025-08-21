Больше платишь — лучше ездишь? ФАС о повышении цен на ТО

ФАС анонсирует повышение цен на техосмотр: сколько придётся платить

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассматривает возможность увеличения нижней границы стоимости технического осмотра (ТО) для легковых автомобилей.

Фото: Freepik by Drazen Zigic Девушка переключает передачу

Предполагается, что минимальная цена вырастет примерно на 50% — с текущих 913 рублей до 1 360 рублей.

Предлагаемый тариф уже учтён в обновленной методике, находящейся на стадии согласования с различными ведомствами. Изменения затронут приблизительно шесть миллионов владельцев автомобилей. Регионы смогут устанавливать более высокие цены, учитывая местные условия и произведенные расчеты. Дополнительно обсуждается введение государственной пошлины за передачу данных о прохождении ТО в базу данных МВД. Оплачивать её формально должны будут операторы техосмотра, но они настаивают на том, чтобы эта обязанность была возложена на водителей.

ФАС аргументирует планируемый рост цен кумулятивным эффектом инфляции. Впервые в методике будут установлены предельные тарифы на проведение осмотра трамваев и троллейбусов — 1 710 рублей за единицу транспорта, согласно "Ъ".

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.