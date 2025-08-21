Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уникальное явление: астрономы увидели, как умирает звезда
Когда копать картофель: ботва и кожура — 2 признака, что урожай созрел и готов к уборке
Лекарства с истёкшим сроком годности нужно относить в аптеку
Известия: кроссовер GAC GS4 с полным приводом выйдет в России в сентябре
Эксперт Виктор Достов рассказал, как вернуть деньги при случайной оплате улыбкой
Зепюр Брутян публично поддержала адвоката Прилучного после сообщения об угрозах
Мини-юбки снова в тренде: неожиданные сочетания, которые сделают образ дерзким и современным
Пшённая каша с корицей: предлагаем простой рецепт для идеального завтрака
Груши помогают улучшить пищеварение и снижают уровень холестерина в крови

Золотая жила: Хабаровский край станет центром переработки драгоценных металлов

Губернатор региона: Хабаровский край готовится к строительству аффинажного завода
1:42
Экономика

Власти рассматривают Хабаровский край как стратегически важный регион для организации глубокой переработки золотосодержащего сырья в Дальневосточном федеральном округе.

Слиток золота
Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слиток золота

Данный вопрос стал одним из ключевых на Всероссийском форуме, посвященном развитию и регулированию золотодобывающей отрасли России.

По словам министра природных ресурсов региона Александра Леонтьева, переориентация России на Восток открывает новые перспективы для развития передовых технологий обработки драгоценных металлов, включая строительство аффинажного предприятия.

Аффинаж представляет собой комплекс технологических процессов, направленных на очистку драгоценных металлов, таких как золото, серебро и платина, от различных примесей и получение высокочистых металлов. Это необходимо для их дальнейшего применения в различных отраслях, включая ювелирную промышленность.

В настоящее время значительная часть добываемого в России золота отправляется за границу для аффинажа. Создание собственных производственных мощностей позволит увеличить добавленную стоимость продукции и снизить зависимость от иностранных компаний.

По инициативе губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина уже определены предварительные условия для реализации инвестиционного проекта по строительству аффинажного завода. В настоящее время рассматриваются различные земельные участки для размещения производства, в том числе в городе Амурске. Планируется, что завод сможет перерабатывать более 50 тонн золота и 100 тонн серебра в год, пишет ТАСС.

Уточнения

Простое вещество платина — блестящий и очень тяжёлый благородный металл серебристо-белого цвета.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Военные новости
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2 Аудио 
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой
Еда и рецепты
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой Аудио 
Популярное
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину

Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.

Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Аджика с хреном и чесноком готовится без варки и стерилизации за сутки
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Слили в сеть: чудовищные потери ВСУ потрясли украинцев – Киев в панике
Простой трюк с молоком — и омлет поднимается, как в лучших столовых
Простой трюк с молоком — и омлет поднимается, как в лучших столовых
Последние материалы
Губернатор региона: Хабаровский край готовится к строительству аффинажного завода
Уникальное явление: астрономы увидели, как умирает звезда
Когда копать картофель: ботва и кожура — 2 признака, что урожай созрел и готов к уборке
Лекарства с истёкшим сроком годности нужно относить в аптеку
Известия: кроссовер GAC GS4 с полным приводом выйдет в России в сентябре
Эксперт Виктор Достов рассказал, как вернуть деньги при случайной оплате улыбкой
Мини-юбки снова в тренде: неожиданные сочетания, которые сделают образ дерзким и современным
Зепюр Брутян публично поддержала адвоката Прилучного после сообщения об угрозах
Пшённая каша с корицей: предлагаем простой рецепт для идеального завтрака
Груши помогают улучшить пищеварение и снижают уровень холестерина в крови
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.