Золотая жила: Хабаровский край станет центром переработки драгоценных металлов

Власти рассматривают Хабаровский край как стратегически важный регион для организации глубокой переработки золотосодержащего сырья в Дальневосточном федеральном округе.

Данный вопрос стал одним из ключевых на Всероссийском форуме, посвященном развитию и регулированию золотодобывающей отрасли России.

По словам министра природных ресурсов региона Александра Леонтьева, переориентация России на Восток открывает новые перспективы для развития передовых технологий обработки драгоценных металлов, включая строительство аффинажного предприятия.

Аффинаж представляет собой комплекс технологических процессов, направленных на очистку драгоценных металлов, таких как золото, серебро и платина, от различных примесей и получение высокочистых металлов. Это необходимо для их дальнейшего применения в различных отраслях, включая ювелирную промышленность.

В настоящее время значительная часть добываемого в России золота отправляется за границу для аффинажа. Создание собственных производственных мощностей позволит увеличить добавленную стоимость продукции и снизить зависимость от иностранных компаний.

По инициативе губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина уже определены предварительные условия для реализации инвестиционного проекта по строительству аффинажного завода. В настоящее время рассматриваются различные земельные участки для размещения производства, в том числе в городе Амурске. Планируется, что завод сможет перерабатывать более 50 тонн золота и 100 тонн серебра в год, пишет ТАСС.

