Чипсы больше не в тренде? Эксперты о падении продаж

Экономика

Согласно подсчетам аналитической фирмы "Нильсен", в первой половине 2025 года наблюдалось снижение продаж чипсов в пачках на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Исследование охватывало данные более чем 150 розничных сетей и 50 онлайн-платформ. Конкретные цифры не разглашаются. Тем не менее, падение объемов сбыта чипсов было подтверждено и другой исследовательской компанией — NTech. По их сведениям, в период с января по июнь продажи этой продукции уменьшились на 3,4%, достигнув 121 900 тонн.

Чипсы занимают лидирующую позицию в сегменте снеков. Компания NTech отмечает, что в первом полугодии на них пришлось 85,7% от общего объема продаж снековой продукции в денежном выражении и 87,4% в натуральном. Данная категория включает в себя снеки с мясным, рыбным и сырным вкусом, пишут "Ведомости".

Уточнения

Снэ́ки или снеки (англ. snack — «лёгкая закуска») — в англоязычных странах общее название лёгких блюд, предназначенных для «перекуса» — утоления голода между основными приёмами пищи.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
