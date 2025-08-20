Чипсы больше не в тренде? Эксперты о падении продаж

Чипсы теряют популярность: эксперты о падении продаж в 121 900 тонн

Согласно подсчетам аналитической фирмы "Нильсен", в первой половине 2025 года наблюдалось снижение продаж чипсов в пачках на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Исследование охватывало данные более чем 150 розничных сетей и 50 онлайн-платформ. Конкретные цифры не разглашаются. Тем не менее, падение объемов сбыта чипсов было подтверждено и другой исследовательской компанией — NTech. По их сведениям, в период с января по июнь продажи этой продукции уменьшились на 3,4%, достигнув 121 900 тонн.

Чипсы занимают лидирующую позицию в сегменте снеков. Компания NTech отмечает, что в первом полугодии на них пришлось 85,7% от общего объема продаж снековой продукции в денежном выражении и 87,4% в натуральном. Данная категория включает в себя снеки с мясным, рыбным и сырным вкусом, пишут "Ведомости".

