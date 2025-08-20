Согласно подсчетам аналитической фирмы "Нильсен", в первой половине 2025 года наблюдалось снижение продаж чипсов в пачках на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Исследование охватывало данные более чем 150 розничных сетей и 50 онлайн-платформ. Конкретные цифры не разглашаются. Тем не менее, падение объемов сбыта чипсов было подтверждено и другой исследовательской компанией — NTech. По их сведениям, в период с января по июнь продажи этой продукции уменьшились на 3,4%, достигнув 121 900 тонн.
Чипсы занимают лидирующую позицию в сегменте снеков. Компания NTech отмечает, что в первом полугодии на них пришлось 85,7% от общего объема продаж снековой продукции в денежном выражении и 87,4% в натуральном. Данная категория включает в себя снеки с мясным, рыбным и сырным вкусом, пишут "Ведомости".
Снэ́ки или снеки (англ. snack — «лёгкая закуска») — в англоязычных странах общее название лёгких блюд, предназначенных для «перекуса» — утоления голода между основными приёмами пищи.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.