Финский экспорт рухнул в пропасть: как разрыв с Россией потопил экономику страны

Финляндия признала: экономика страдает от разрыва с Россией
0:48
Экономика

По словам Юхо Ромакканиеми, главы Центральной торгово-промышленной палаты Финляндии, в большей степени, чем другие европейские государства, Финляндия ощутила на себе экономические удары, вызванные конфликтом на Украине и прекращением торговли с Россией. Об этом он заявил 20 августа.

Флаг Финляндии
Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Финляндии

Ромакканиеми подчеркнул, что установление прочного мира было бы "особенно благоприятным событием для Финляндии", поскольку "это способствовало бы восстановлению доверия, привлечению инвестиций и повышению предсказуемости".

Он отметил, что финский экспорт и вся экономика страны в значительной степени опирались на Россию, и прекращение торговых связей моментально отразилось на положении финских предприятий, пишет РБК.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
