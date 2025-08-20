Финский экспорт рухнул в пропасть: как разрыв с Россией потопил экономику страны

По словам Юхо Ромакканиеми, главы Центральной торгово-промышленной палаты Финляндии, в большей степени, чем другие европейские государства, Финляндия ощутила на себе экономические удары, вызванные конфликтом на Украине и прекращением торговли с Россией. Об этом он заявил 20 августа.
Ромакканиеми подчеркнул, что установление прочного мира было бы "особенно благоприятным событием для Финляндии", поскольку "это способствовало бы восстановлению доверия, привлечению инвестиций и повышению предсказуемости".
Он отметил, что финский экспорт и вся экономика страны в значительной степени опирались на Россию, и прекращение торговых связей моментально отразилось на положении финских предприятий, пишет РБК.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
