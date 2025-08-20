Миллион за верность закону: МВД запустило программу поддержки молодых специалистов

С целью поддержки молодых специалистов, завершивших обучение на юридических факультетах, предусмотрена особая программа: единовременная выплата в размере одного миллиона рублей при поступлении на службу после получения первого специального звания.
Помимо основного дохода, сотрудники Министерства внутренних дел пользуются рядом социальных гарантий и льгот:
Проблема нехватки кадров в органах МВД обсуждается уже давно. Эксперты связывают это, в первую очередь, с низким уровнем оплаты труда. В 2020 году, по данным бывшего главы МВД Татарстана, некомплект личного состава в республике достигал 10%. В то время зарплата сотрудников патрульно-постовой службы составляла 25 тысяч рублей. К 2022 году дефицит кадров увеличился до 12%.
В связи с этим депутаты Госсовета Татарстана обратились к премьер-министру России с просьбой о повышении заработной платы и расширении социальных гарантий для сотрудников правоохранительных органов. В 2024 году жители Нижнекамска обратили внимание на нехватку участковых, сообщает inkazan.ru.
Власти заявили о рассмотрении мер поддержки, но конкретные решения приняты не были. К 2024 году дефицит кадров в полиции Татарстана достиг 17%. Наиболее острая ситуация наблюдается в конвойных подразделениях, изоляторах временного содержания и патрульно-постовой службе.
В текущем году депутаты республиканского Госсовета вновь обратились к премьер-министру с проблемой нехватки кадров. За последние четыре месяца из органов МВД уволилось 746 сотрудников. Некомплект личного состава в МВД по Татарстану составляет 26,3%. В следственных органах не хватает 31,8% сотрудников.
Остро стоит вопрос о социальных льготах. Сотрудникам необходимо проработать 33 года, чтобы получить выплату на покупку жилья. Также проблемными остаются выплаты за аренду жилья: при стоимости аренды квартиры в Казани около 30 тысяч рублей, компенсация составляет всего 8,7 тысяч рублей.
Кадры (штат, персонал) — совокупность всех работников предприятия, занятых трудовой деятельностью, а также состоящих на балансе (входящих в штатный состав); совокупность трудовых ресурсов, которые находятся в распоряжении предприятия.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о поставке Белоруссии истребителей Су-30СМ2.