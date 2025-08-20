Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кокосовое масло стало роскошью: что случилось с ценами в Азии

ICC: почему популярное в Индии масло перешло в категорию премиальных продуктов
Экономика

В Азии наблюдается значительное подорожание кокосового масла. Индия, как крупнейший потребитель, зафиксировала трехкратный скачок цен за последние два года. — ш

Кокосовое масло
Фото: https://i.pinimg.com/736x/93/b5/a6/93b5a67bcaba8bb78a0d39eee1c484c8.jpg
Кокосовое масло

Сочетание ограниченного предложения и увеличивающегося спроса привело к тому, что кокосовое масло перешло в категорию премиальных продуктов. Эксперты предупреждают, что такая ситуация может спровоцировать рост цен и на другие растительные масла, такие как пальмовое, соевое и подсолнечное.

В Индии, где цена играет важную роль, домохозяйства все чаще выбирают более доступное рафинированное подсолнечное масло для повседневного приготовления пищи, оставляя кокосовое масло для особых традиционных блюд, в которых его вкус незаменим.

Взлет цен начался во второй половине 2024 года и ускорился из-за проблем с производством в основных странах Юго-Восточной Азии. Недостаток осадков, затяжная жара, а также распространение вредителей и болезней негативно повлияли на урожайность.

В Индии цены выросли почти в три раза, достигнув рекордной отметки в 423 000 рупий (4840 долларов США) за тонну. Мировые котировки также обновили рекорд, поднявшись до 2990 долларов за тонну.

Международное кокосовое сообщество (ICC) прогнозирует, что ограниченное предложение и растущий спрос будут поддерживать мировые цены на высоком уровне во втором полугодии, в диапазоне 2500-2700 долларов за тонну. Это существенно выше уровня 2023 года, когда цены колебались около 1000 долларов.

Ожидается, что поступление нового урожая во втором полугодии приведет к некоторому снижению цен с рекордных уровней. Однако, по мнению трейдеров, цены вряд ли опустятся ниже 2000 долларов в ближайшей перспективе, пишет "Агроэксперт".

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
