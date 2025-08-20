Нефтяной дефицит на горизонте: США опустошают свои хранилища

Запасы сырой нефти в США резко упали на 2,4 млн баррелей — мнение экспертов

На прошлой неделе в Соединенных Штатах запасы сырой нефти внезапно снизились на 2,4 миллиона баррелей, что оказалось больше, чем прогнозировали эксперты — ожидалось падение всего на 1,2 миллиона баррелей.

Это резкое сокращение особенно заметно на фоне роста запасов на 1,5 миллиона баррелей на предыдущей неделе, oilcapital.ru.

Такое уменьшение запасов может свидетельствовать о значительном увеличении спроса на нефть как внутри страны, так и на экспорт.

На волатильном мировом рынке такие новости всегда привлекают внимание инвесторов, так как снижение запасов обычно ведет к росту цен на нефть, что является сигналом о повышении потребления.

Теперь все с нетерпением ждут официальных данных от Управления энергетической информации, чтобы увидеть, как эта тенденция будет подтверждена. Цены на нефть в значительной степени зависят от восприятия этих данных.

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



