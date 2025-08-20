Страна Восходящего солнца меняет курс: как российские ресурсы греют экономику Японии

Товарооборот между Россией и Японией в июле 2025 года вырос на 46,09% по сравнению с тем же периодом 2024 года, составив 103,2 млрд иен (примерно $699 млн).
Эти данные были собраны на основе статистики, опубликованной японским минфином. Импорт из России увеличился на 90%, в основном благодаря резкому росту поставок сжиженного природного газа (СПГ) и угля. В то же время экспорт из Японии в Россию поднялся всего на 0,1% по сравнению с прошлым годом.
Поставки СПГ из России в Японию выросли на впечатляющие 372%, а импорт угля — на 286%. Однако Япония не закупала российскую нефть, за исключением поставок с проекта "Сахалин-2", которые были связаны с СПГ.
Япония сократила поставки легковых автомобилей в Россию на 19,2% и значительно уменьшила поставки запчастей и комплектующих — на 75%.
Одним из самых заметных показателей стало резкое увеличение поставок овощей из России в Японию на 1 619%. Это объясняется тем, что в июле 2024 года была осуществлена всего одна партия овощей, тогда как в июле 2025 уже 19 партий.
Тем не менее, Япония также существенно сократила закупки зерновых из России на 91,6%, а железа и стали на 96,4%. Однако экспорт медицинских изделий из Японии в Россию увеличился на 27,8%, а изделия из резины — на 132,7%, передает ТАСС.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
