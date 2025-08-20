Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советы по общению с инспектором ГАИ, чтобы избежать конфликта
Никита Пресняков резко ответил подписчикам на вопросы о разводе
Потолочный плинтус помогает скрыть неровности стен и стыков обоев
Эксперт Кошкин: ВСУ намеренно атакуют гражданские суда
Туристы указали на несоответствие стоимости и качества отдыха в Абхазии
Пригожин заявил, что Валерия на Новой волне не получала гонорар
Кошачьи инстинкты: как они возвращаются домой, спустя месяцы
Антибиотики и диета: молочные продукты и соки нужно исключить для лучшего результата
Огурцы защищают от заморозков агроволокном на дугах — рекомендации садоводов

Страна Восходящего солнца меняет курс: как российские ресурсы греют экономику Японии

Рост торговли с Россией на 46%: СПГ и уголь лидируют — минфин Японии
1:58
Экономика

Товарооборот между Россией и Японией в июле 2025 года вырос на 46,09% по сравнению с тем же периодом 2024 года, составив 103,2 млрд иен (примерно $699 млн).

Япония
Фото: commons.wikimedia.org by Russian753, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Япония

Эти данные были собраны на основе статистики, опубликованной японским минфином. Импорт из России увеличился на 90%, в основном благодаря резкому росту поставок сжиженного природного газа (СПГ) и угля. В то же время экспорт из Японии в Россию поднялся всего на 0,1% по сравнению с прошлым годом.

Поставки СПГ из России в Японию выросли на впечатляющие 372%, а импорт угля — на 286%. Однако Япония не закупала российскую нефть, за исключением поставок с проекта "Сахалин-2", которые были связаны с СПГ.

 Япония сократила поставки легковых автомобилей в Россию на 19,2% и значительно уменьшила поставки запчастей и комплектующих — на 75%.

Одним из самых заметных показателей стало резкое увеличение поставок овощей из России в Японию на 1 619%. Это объясняется тем, что в июле 2024 года была осуществлена всего одна партия овощей, тогда как в июле 2025 уже 19 партий.

Тем не менее, Япония также существенно сократила закупки зерновых из России на 91,6%, а железа и стали на 96,4%. Однако экспорт медицинских изделий из Японии в Россию увеличился на 27,8%, а изделия из резины — на 132,7%, передает ТАСС.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Военные новости
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2 Аудио 
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Еда и рецепты
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении Аудио 
Популярное
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о поставке Белоруссии истребителей Су-30СМ2.

Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Последние материалы
Никита Пресняков резко ответил подписчикам на вопросы о разводе
Потолочный плинтус помогает скрыть неровности стен и стыков обоев
Эксперт Кошкин: ВСУ намеренно атакуют гражданские суда
Туристы указали на несоответствие стоимости и качества отдыха в Абхазии
Пригожин заявил, что Валерия на Новой волне не получала гонорар
Рост торговли с Россией на 46%: СПГ и уголь лидируют — минфин Японии
Кошачьи инстинкты: как они возвращаются домой, спустя месяцы
Антибиотики и диета: молочные продукты и соки нужно исключить для лучшего результата
Огурцы защищают от заморозков агроволокном на дугах — рекомендации садоводов
Татьяна Буланова установила демократичные цены на свои билеты в Казани
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.