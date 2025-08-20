Инфляция снижается, а счета растут: почему тарифы на свет и газ снова ударят по карману

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
ЦБ снизил ключевую ставку до 18%, инфляция в 2025 году прогнозируется на 6–7%
Экономика

Центробанк в конце июля снова снизил ключевую ставку — теперь она составляет 18%. Это уже второе подряд снижение. Как пояснил регулятор, инфляция падает быстрее, чем ожидалось, и прогноз по росту цен на конец года был пересмотрен: вместо 7-8% теперь ожидают 6-7%.

Инфляция
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Инфляция

"Жёсткость денежно-кредитной политики будет сохраняться — это необходимо, чтобы вернуть инфляцию к целевым 4% к 2026 году", — подчеркнул Банк России.

Что будет с тарифами

Вместе с проектом бюджета на 2025-2027 годы в Госдуму внесли и прогноз социально-экономического развития страны. В нём подробно расписано, как будут меняться тарифы на услуги ЖКХ:

с 1 июля 2025 года:

  • электроэнергия для населения — +12,6%;
  • газ — +10,3%.

с 1 июля 2026 года:

  • электроэнергия — +5,2%;
  • газ — +4,3%.

с 1 июля 2027 года:

  • электроэнергия — +4%;
  • газ — +4%.

В среднем рост тарифов в 2026-м прогнозируется на 5,4%, а в 2027-м — на 4,8%.

Почему это важно

Инфляционные ожидания остаются одним из ключевых ориентиров для ЦБ при принятии решений по ставке. "Т-Инвестиции" напоминают, что именно этот показатель вместе с фактическими данными Росстата определяет, насколько долго будет сохраняться жёсткая политика Банка России.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio "вздутие") — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
