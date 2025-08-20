Инфляция снижается, а счета растут: почему тарифы на свет и газ снова ударят по карману

Центробанк в конце июля снова снизил ключевую ставку — теперь она составляет 18%. Это уже второе подряд снижение. Как пояснил регулятор, инфляция падает быстрее, чем ожидалось, и прогноз по росту цен на конец года был пересмотрен: вместо 7-8% теперь ожидают 6-7%.
"Жёсткость денежно-кредитной политики будет сохраняться — это необходимо, чтобы вернуть инфляцию к целевым 4% к 2026 году", — подчеркнул Банк России.
Вместе с проектом бюджета на 2025-2027 годы в Госдуму внесли и прогноз социально-экономического развития страны. В нём подробно расписано, как будут меняться тарифы на услуги ЖКХ:
В среднем рост тарифов в 2026-м прогнозируется на 5,4%, а в 2027-м — на 4,8%.
Инфляционные ожидания остаются одним из ключевых ориентиров для ЦБ при принятии решений по ставке. "Т-Инвестиции" напоминают, что именно этот показатель вместе с фактическими данными Росстата определяет, насколько долго будет сохраняться жёсткая политика Банка России.
Инфля́ция (с лат. inflatio "вздутие") — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.
